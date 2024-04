Radu Leca a spus dacă bărbații se schimbă: Eu am avut o singură schimbare: de la 175 la 75, m-am cântărit dimineață / video

Radu Leca susține că, din punctul său de vedere, bărbatul face câteva afirmații: "Vreau din tot sufletul meu să mă schimb" și "Îmi doresc atât de mult, de mă trezesc dimineața cu gândul schimbării, mi-am făcut niște mantre".

În opinia acestuia, bărbații își doresc să aducă persoane noi în viața lor, în special femei, care să le recunoască anumite calități și să le ofere sentimentul că sunt deosebiți: "Bărbații nu se schimbă. Bărbații își doresc persoane noi în viața lor (cei heterosexuali, femei) care să vadă ceva la ei. Să spună că au ceva deosebit".

Însă este veridic acest sentiment? Tot psihologul răspunde: "Are el ceva deosebit? Nu, dar are pentru ea ceva deosebit. Pentru cealaltă nu mai avea nimic deosebit. Cealaltă îi spune: bărbatul ăsta e moartea pasiunii, e îngrozitor: nu știe să spele, să gătească, este neîndemânatic. Nu face nimic bine. Omul nou spune: nu are timpul necesar să facă asta, așa că îl ajută. El își ia o mămică".

Leca a exemplificat prin propria sa transformare fizică, de la 175 de kilograme la 75 de kilograme, dar a remarcat că această schimbare a fost însoțită și de alte schimbări în comportament și temperament: "Eu am avut o singură schimbare: de la 175 la 75, m-am cântărit dimineață. Dar mi-am pierdut și răbdarea. Sunt mai certăreț. Testosteronul care a stat în grăsime a ieșit la suprafață. Mă întreabă lumea de ce mă cert. Că simt nevoia. E un pas în spate pe care l-am făcut. Nu eram eu mai bine obez, cu piciorul în groapă și cu sângele închegat? Eram fericit. Mă duceam în restaurant, veneau 5-6 chelneri la mine. În prezent, îmi număr caloriile, ceea ce mănânc. Sunt fericit? Nu. Eram".

De asemenea, el a reflectat asupra momentului în care a decis să facă o schimbare majoră în viața sa, stabilind să își dedice întreaga zi scrisului: "Dacă aș fi avut o tipă de 25 de ani lângă mine, care spunea că s-a schimbat atmosfera, nu îmi plăcea. Îmi doresc doar să scriu. Am stat și m-am gândit unde s-a schimbat ceva. În momentul în care am făcut o alegere. Când am zis că toată ziua o să scriu. Horațiu Mălăele s-a reinventat la 60 de ani. Face caricatură, scrie. Îl ia și pe fiul lui pe scenă".

