Întrebat dacă vor fi surprize la rotativă, în eventualitatea în care Klaus Iohannis nu l-ar accepta pe Marcel Ciolacu în poziția de premier, Șerban Nicolae a declarat:

„Cred că da (n.r. îl va accepta pe Marcel Ciolacu) pentru că alternativa ar fi o criză politică și nimeni nu își permite asta, chiar dacă domnul Iohannis nu mi-a făcut nicio secundă impresia că ar fi un om politic responsabil. Nu cred că va arunca țara în haos, refuzând o înțelegere de care are cunoștință de un an și jumătate, în condițiile în care a acceptat-o. Acum, că vor apărea sau nu modificări, există un calcul, iar cei care pleacă la treabă au nevoie de un plan. Pe parcurs, în funcție de ceea ce au reușit sau nu au reușit, apar niște corecții. Ar fi absurd ca noi să mergem, pur și simplu, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, să facem abstracție de orice fel de concesie neprevăzută. Apropierea anului electoral va aduce și la înțepături. De câte ori nu am avut noi, cei de la PSD, ceva de pierdut fiind corecți?”, a precizat senatorul PSD.

Ciucă, despre viitoarele măsuri fiscale și rocadă

Premierul Nicolae Ciucă a afirmat, săptămâna trecută, în judeţul Gorj, că rotativa guvernamentală va avea loc la sfârşitul lunii mai, 'în linişte şi aşezat'.

'Nu există altă formulă politică pentru că, deşi vorbim de politică, are şi oleacă de aritmetică la bază, aritmetica parlamentară, care este dată de suma voturilor. Acum când vorbim, realitatea ne confirmă că nu există altă formulă politică şi tot realitatea bazată pe nevoia de stabilitate ne obligă în continuare să dăm dovadă de responsabilitate şi să finalizăm, într-un parteneriat politic aşa cum l-am angajat atunci când am promis constituirea coaliţiei şi asigurarea funcţionării ei. Ca atare, (rotativa- n.r.) se va produce la sfârşitul lunii mai. Încă mai analizăm şi, în funcţie de cum se va întâmpla, facem în aşa fel încât toată această rocadă să se producă în linişte şi aşezat. Sper ca electoratul să înţeleagă că în sfârşit avem o clasă politică pe care nu o interesează altceva decât stabilitatea ţării şi acea punere în aplicare a măsurilor despre care vorbim şi pe care le predicăm de fiecare dată când venim în faţa electoratului', a mai spus Nicolae Ciucă.

