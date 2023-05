Rotativa guvernamentală. Grindeanu vrea schimbarea premierului până la finalul sesiunii parlamentare

"Aşa cum ştiţi, rocada, rotaţia, rotativa, cum vreţi să o numim, în acest moment e suspendată. E un acord făcut în Coaliţie. Eu sper ca în perioada următoare să se găsească o soluţie pentru greva profesorilor, pentru a ieşi din grevă profesorii, ca să fiu cât se poate de clar, astfel încât această schimbare de guvern, aşa cum a fost asumată în urmă cu un an şi jumătate să se întâmple. Şi ar fi bine să se întâmple în această lună, până la finalul ei, aşa se şi poate, până la finalul sesiunii parlamentare, astfel încât votul să poată fi dat în Parlament. Eu sunt optimist din acest punct de vedere. Ştiu că şi astăzi are loc un dialog între sindicate şi Guvern, cu membri ai Guvernului care au responsabilităţi din acest punct de vedere şi într-un final sper să se găsească o soluţie, care să poată şi fi asumată în mod realist de un Guvern", a afirmat Sorin Grindeanu, citat de Agerpres.

Rotativa trebuia să aibă loc pe 26 mai, dar a fost amânată

"Astăzi ar fi trebuit să îmi depun mandatul, în condiţii în care situaţia se menţinea la un anumit echilibru. Ţinând cont de faptul că, aşa cum am găsit soluţii până acum şi nu am dat înapoi din faţa responsabilităţii, după discuţii avute în coaliţie, am decis să continuăm dialogul cu sindicatele din Învăţământ. Am decis să menţinem dialogul astfel încât să găsim soluţii pentru problemele îndreptăţite ale cadrelor didactice şi să facem în aşa fel încât pe baza înţelegerii şi raţiunii, împreună cu dumnealor, să găsim soluţii. Doar că ele nu se pot rezolva printr-o singură decizie.

Suntem conştienţi de nevoia de a ridica nivelul de salarizare al cadrelor didactice, nu doar la nivelul aşteptărilor lor, ci la nivelul de recunoaştere pentru ceea ce înseamnă haina de profesor în România. Este foarte clar că ne dorim cu toţii ca viitorul acestei ţări să poată să aibă predictibilitate.

În acest moment, făcând apel la raţiunea cadrelor didactice, nu ne putem asuma ca printr-o măsură unidirecţională să dezechilibrăm întreg bugetul de stat.

În atare condiţii, aşa cum am menţionat mai devreme am avut discuţii până aseară târziu, am discutat şi astăzi dimineaţă, şi am convenit ca până la soluţionarea acestor probleme, să nu îmi depun mandatul şi să îmi asum în continuare responsabilitatea funcţiei de premier. În felul acesta, sper să fie create condiţiile astfel încât, într-o perioadă de timp cât mai scurtă, să putem pune în aplicare planul de rocadă la nivelul coaliţiei", a declarat Nicolae Ciucă vineri, 26 mai, la Palatul Victoria, într-o conferinţă de presă susţinută alături de Marcel Ciolacu şi Kelemen Hunor.

