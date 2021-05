Românii s-au întors din vacanță. Mircea Badea, comentariu tare

„Am văzut imagini la televizor cu acele coloane de mașini, oamenii se întorceau din vacanță. Tot aud de criza economică, aolo, dar văd că lumea e plecată.

Eu nu am fost plecat nicăieri, am stat în București. Nu am văzut orașul mai gol decât în prima lună de carantină, când a început pandemia. Atunci a fost mai pustiu, acum a fost aproape ca atunci. Deci, lumea a avut bani”, a spus Mircea Badea în cadrul emisiunii sale de la Antena 3.

„Nu am putut să nu reflectez la faptul că mulți cetățeni pleacă absolut la aceeași oră. La cât plecăm? La aceeași oră!”, a mai zis Mircea Badea.