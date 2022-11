Românii, păcăliți de „chichițele“ din contractele cu băncile. Dan Negru: Școala scoate analfabeți funcționali pentru că societatea are nevoie de ei. Asta e cea mai bună educație financiară

Într-o postare pe Facebook, Dan negru a vorbit despre contractele băncilor care sunt pline de „chichițe“, și îi păcălesc pe români:

„M-am considerat mereu analfabet funcțional in relația cu băncile pentru că nu am știut să le citesc contractele lor pline de chichițe si de asta nu le-am luat creditele.

Azi e mai avantajos dacă ești analfabet total decât analfabet funcțional. Analfabeții funcționali sunt primii păcăliți de chichițele din contracte.

Școala scoate analfabeți funcționali pentru că societatea are nevoie de ei, de cei mulți care dau click pe „sunt de acord” la orice contract. Eu sunt unul din ei și de asta sunt sceptic la click-urile de la finalul contractelor.

Ca să știi ca ești prost trebuie sa te ducă mintea

Alfabetizarea financiară din școli e tot o păcăleală.

La ce folosește? Nu-ți convine un contract după ce-l înțelegi și te duci la altă bancă sau la un alt furnizor și dai de un contract standard la fel. Degeaba!

Contractele standard nu sunt negociabile.

Cea mai bună educație financiară e sa-i învățam pe copii că un sărac dorindu-și puțin devine bogat...“, a scris Dan Negru.

CITEȘTE ȘI - S-a supărat Dan Negru: Dacă era fotbal, azi era breaking-news național. Nu știm să promovăm decât fotbaliști ratați și meciuri ieftine?

Cum a fugit Dan Negru de armată: Nu mai eram azi cine sunt. Nu mai eram aici cu voi

Dan Negru a povestit cum a reușit să scape de stagiul militar obligatoriu.

"N-am făcut armata, am tot dat pe la facultăți ca să scap de armată. De fiecare dată dădeam, intram și atunci te duceai cu hârtia aia cum că ești student și scăpam. Dădeam la facultate doar ca să scap de armată mai degrabă. Erau anii 89-90, deci am prins cumva perioada aia complicată, și era vorba aia: "Cine face armată e om. Cine nu o face e om și jumătate”. Așa că eu am scăpat”, a mărtusit Dan Negru pentru ego.ro.

"Eu, fiind din Timișoara, mă trimitea la Suceava. Așa erau anii. Nu îmi dau seama de ce mi-a fost frică să plec în armată, dar cred că, dacă intram atunci în armată, nu mai eram azi cine sunt. Exact în perioada aia m-am apucat de radio. În 1990. Probabil că, dacă făceam în anul ăla armata, nu mai eram acum, aici, cu voi” (citește AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News