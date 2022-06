”Este o comunitate, cel puțin în Washington DC, foarte educată, foarte bine integrată, bine reprezentată în administrația americană, o comunitate care rămâne în continuare foarte bine implicată în tot ceea ce înseamnă relația româno-americană. Am văzut și câteva momente cheie.

Unul a fost, bineînțeles, eforturile care s-au depus pentru aderarea României la NATO și a fost atunci, am scris și un articol despre asta, cred că sunt două momente cheie în ceea ce înseamnă istoria comunității românești din Statele Unite.

Unul a fost la 1918, când, prin eforturile românilor americani, am văzut că a existat din partea administrației americane o susținere”, a spus Bogdan Banu în interviul acordat către DC News și DC News TV.

”Președintele Wilson”, a completat Bogdan Chirieac, gazda interviului.

”Da. Al doilea a constat în această mobilizare înainte de aderarea României la NATO, când au fost peste 120.000 - 130.000 de scrisori fizice care au mers la Congresul american din partea comunității româno-americane, de pe tot continentul. A fost un lucru extraordinar care nu s-a mai repetat”, a mai spus Banu.

Eforturile românilor din SUA pentru aderarea la NATO au contat

”Știu în 1997 la Madrid, când toată Europa a fost de acord cu aderarea României, era în vremea președintelui Emil Constantinescu. Cel care s-a opus a fost președintele Bill Clinton, de la vremea respectivă, democrat, Apoi a venit la București penru a transmite ”keep the course and the future will be yours” (țineți-o tot așa, iar viitorul va fi al vostru - trad). Țin minte că și comunitatea s-a implicat atunci, comunitatea românească”, a relatat Chirieac.

”Exact, țin minte că mergeai la Congres, la orice congresmen, la orice senator, ziceau ”iarăși ați venit din România? Uite aici!” și îți arătau teancul de scrisori venite din comunitate pe tema asta”, a spus Banu.

”Dar nu i-am înduplecat”, a afirmat Chirieac.

”Până la urmă i-am înduplecat”, a conchis Banu.

”În 2002 ne-au luat, după atentatele de pe 9 septembrie”, a afirmat Chirieac.

”Da, dar fără eforturile acelea nu cred că s-ar fi putut”, a adăugat Banu.

”E adevărat, am arătat că ne pasă”, a confirmat Chirieac.

Jens Stoltenberg nu mai vine vineri în România

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost diagnosticat cu zona zoster şi va participa doar de la distanţă la evenimentele la care era invitat în Germania şi România, a anunţat joi un oficial al Alianţei Nord-Atlantice, transmite Reuters și Agerpres.



Secretarul general va desfăşura vizita sa planificată în Germania (şi România) de la distanţă şi nu în persoană. El a fost diagnosticat cu zona zoster, ceea ce se poate întâmpla după COVID-19, şi lucrează de acasă, a declarat pentru Reuters reprezentantul NATO.



Stoltenberg a fost testat pozitiv la COVID-19 la jumătatea lunii mai. La acea dată, el a avut simptome uşoare şi a lucrat de acasă, potrivit unui purtător de cuvânt al NATO.



Jens Stoltenberg urma să se întâlnească joi, la Berlin, cu cancelarul german Olaf Scholz şi să participe vineri, la Palatul Cotroceni, la Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News