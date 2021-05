România TV, fapt fără precedent. Ciutacu: A câștigat pe fond, în instanța liberă și independentă, 10.000 euro

Cei de la România TV vor fi primii oameni condamnați că au greșit anul în care mascații au luat pe sus la audieri un (fost) șef de pușcărie suspectat că a fost beneficiar al unei rețele de prostituție juveni.

”În 2014, DIICOT a instrumentat un dosar penal în care diverși potentați locali din Olt, în frunte cu un (ex) șef de pușcărie, au fost luați pe sus și audiați în grup pentru că ar fi consumat relații sexuale cu minore. În 2019, pe fondul uriașului scandal al răpirii/uciderii celor două fete din Caracal și al anunțului că DIICOT instrumentează in rem un alt dosar de prostituție cu minore, postul nostru a difuzat imagini de la audierea în grup din 2014 și a menționat prezența fostului șef de penitenciar în grupul de audiați. Dintr-o eroare de documentare, pe care ne-am asumat-o și am și rectificat-o, am zis că e din 2019.

Atins la onoare și demnitate, în ciuda difuzării dreptului la replică pe care ni l-a trimis, domnul cu pricina ne-a dat în judecată. A invocat, în apărarea onoarei și demnității proprii, că imaginile erau din 2014 și că, între timp, dosarul fusese clasat. Nu că ar fi consumat cărniță fragedă de ieduțe, nu că ar fi fost luat pe sus la audieri de DIICOT. Dreptul lui, norocul lui, a câștigat pe fond, în instanța liberă și independentă, 10.000 euro. Dacă ne învinge și în apel, vom fi primii oameni condamnați că am greșit anul în care mascații au luat pe sus la audieri un (fost) șef de pușcărie suspectat că a fost beneficiar al unei rețele de prostituție juvenilă”, a scris Victor Ciutacu.

În 2014, când a fost vorba de rețelele din Caracal, DIICOT Olt a inculpat 17 bărbați care au făcut sex cu minorele exploatate, unii find condamnați la închisoare cu suspendare.