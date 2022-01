România trimite trupe şi blindate în Bosnia şi Herţegovina

România a suplimentat contribuţia la misiunea EUFOR ALTHEA, începând de luni, cu un detaşament format din 30 de militari ai Batalionului 22 Infanterie „Romanaţi” din Caracal, aflat în subordinea Brigăzii Multinaţionale de Sud-Est din Craiova.

Misiunea EUFOR ALTHEA a Uniunii Europene se desfăşoară pe teritoriul Bosniei şi Herţegovinei începând cu anul 2004, în baza unui mandat al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Infanteriştii olteni se vor alătura celor 39 de militari ce desfăşurau, în principal, activităţi de stat major în cadrul comandamentului misiunii EUFOR ALTHEA dislocat în Camp Butmir, Sarajevo.

„Plutonul de manevră este dotat cu mijloace tehnice blindate – PIRANHA III C, se află sub comanda operaţională a Comandamentului Forţelor Întrunite din Statul Major al Apărării şi va fi integrat în Batalionul Multinaţional al misiunii EUFOR ALTHEA. Militarii români vor executa, timp de şase luni, misiuni în sprijinul autorităţilor locale având ca scop menţinerea unui climat de securitate şi stabilitate, concomitent cu dezvoltarea şi instruirea forţelor armate din Bosnia şi Herţegovina", se precizează într-un comunicat al MApN.

Decizia de suplimentare a contribuţiei României la Operaţia EUFOR ALTHEA a fost luată pentru îmbunătăţirea nivelului de protecţie a forţei pe timpul executării misiunilor în acest teatru de operaţii.

Suplimentarea de forţe se înscrie în plafonul aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării privind forţele şi mijloacele Armatei României care pot fi puse la dispoziţie pentru participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului naţional în anul 2022, citează Mediafax.

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, a participat, prin videoconferință, în zilele de 12 și 13 ianuarie, la reuniunea Comitetului Militar al NATO, prima întâlnire din acest an a șefilor Apărării din țările aliate.



La reuniune au luat parte Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Tod D. Wolters, și Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT), generalul Philippe Lavigne, iar sesiunile de lucru au fost conduse de președintele Comitetului Militar, amiralul Rob Bauer.



În cadrul lucrărilor a fost evaluată situația curentă de securitate, în perspectivă integrată, de 360 de grade, șefii Apărării prezentând pozițiile naționale de consolidare a posturii aliate de descurajare și apărare. Oficialii s-au axat pe Strategia Militară a Alianței și pe modul în care ar putea fi aceasta reflectată în noul „Concept Strategic al NATO” și au propus modalități practice de implementare a conceptelor de ducere a războiului și de descurajare și apărare în zona euro-atlantică (NATO’s Warfighting Capstone Concept și Concept for the Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area). Totodată, șefii Apărării au fost informați de omologii din Georgia și Ucraina despre situația de securitate și progresul reformelor militare din cele două țări. Împreună cu SACEUR și SACT, liderii militari au discutat despre oportunitățile potențiale, existente și viitoare, care dau posibilitatea forțelor, capabilităților și procedurilor NATO de a-și îndeplini, inclusiv în era digitală, principalele misiuni ale Alianței - apărarea colectivă, managementul crizei și securitate prin cooperare.



Cea de-a doua zi a lucrărilor a fost deschisă de Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, care a prezentat prioritățile și perspectivele Alianței în contextul situației curente de securitate.



În intervențiile avute pe timpul reuniunii, generalul Daniel Petrescu a subliniat faptul că noul Concept Strategic al NATO trebuie să evidențieze, în primul rând, angajamentul suprem al statelor aliate pentru apărarea colectivă, potrivit art.5 al Tratatului de la Washington, precum și principalele riscuri și amenințări la adresa securității Alianței. De asemenea, șeful Statului Major al Apărării a argumentat necesitatea sporirii prezenței aliate în România și în regiunea Mării Negre pentru întărirea coezivă și credibilă a posturii de descurajare și apărare pe întreg Flancul Estic.

