România, prinsă în "divorțul" dintre UE și SUA privind disputa din Ucraina. Chirieac punctează marea dilemă: Ce e mai important? Securitatea sau prosperitatea?

Săptămâna aceasta se preconizează a fi una decisivă pentru securitatea României, în contextul evoluțiilor internaționale și al negocierilor pentru încheierea conflictului din Ucraina. Președintele interimar Ilie Bolojan intenționează să convoace, joi sau vineri, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru a discuta despre posibilitatea trimiterii de trupe românești în Ucraina, în cadrul unei misiuni de menținere a păcii. Această inițiativă face parte dintr-o propunere mai amplă la nivelul Uniunii Europene, care vizează consolidarea securității în regiune și sprijinirea procesului de reconstrucție post-conflict.

În paralel, președintele american Donald Trump se întâlnește astăzi cu președintele francez Emmanuel Macron la Casa Albă pentru a discuta despre strategia internațională privind Ucraina. Trump a criticat Franța și Marea Britanie, acuzându-le că nu au făcut suficient pentru a opri escaladarea conflictului. Această întâlnire are loc într-un context de incertitudine crescândă asupra relațiilor transatlantice și a angajamentului Statelor Unite față de securitatea europeană.

În cadrul discuțiilor, Macron intenționează să sublinieze importanța menținerii unei poziții ferme față de președintele rus Vladimir Putin, avertizând că orice semn de slăbiciune ar putea submina credibilitatea Statelor Unite în fața altor puteri globale, precum China. De asemenea, Macron va propune creșterea cheltuielilor de apărare europene și va discuta despre posibilitatea desfășurării unei forțe de securitate europene în Ucraina, în cazul unui acord de pace.

În acest context, România se află într-o poziție foarte dificilă, având în vedere vecinătatea sa cu Ucraina și angajamentele sale în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Decizia de a participa la o misiune de menținere a păcii în Ucraina ar implica o evaluare atentă a riscurilor și beneficiilor, precum și o coordonare strânsă cu partenerii internaționali. Până în prezent știam că vecinii unor țări nu ar trebui să participe cu trupe de garantare a păcii în zonele afectate, dar astăzi, având în vedere criza de securitate prin care trecem, pare posibil orice. Liderii politici români subliniază necesitatea unei discuții aprofundate în cadrul coaliției guvernamentale și al CSAT pentru a stabili direcția de acțiune a țării în acest context geopolitic complex. Analistul Bogdan Chirieac, într-o intervenție la România TV, a comentat pe seama acestor subiecte.

"Dacă nu acționăm împreună, de o parte și de alta a Atlanticului, să știți că și Europa, dar și Statele Unite, vor fi mult mai slabe"

"Eu sper din tot sufletul, și majoritatea sperăm asta, ca disensiunile dintre Franța și SUA să dispară după această întâlnire. Trebuie să acționăm din nou în comun. Dacă nu acționăm împreună, de o parte și de alta a Atlanticului, să știți că și Europa, dar și Statele Unite, vor fi mult mai slabe în fața amenințărilor de astăzi. Dacă vorbim despre acest lucru, să știți că e greu de convins Donald Trump.

Nu renunță la o virgulă din ideile pe care le are. Pentru dânsul e importantă America First („America prima” – nr.). Eu credeam că lumea liberă first, ca să spun așa. Să vedem ce va ieși de acolo. Nu cred că nimeni nu poate să prevadă. Macron este mai mult cu ale sale. Este mai degrabă în ideologia progresistă, care nu este acceptată de Donald Trump. Așteptăm cu nerăbdare rezultatele.

Bogdan Chirieac: Țara noastră s-a poziționat lângă Europa

Țara noastră s-a poziționat prin președintele Bolojan lângă Europa. Totuși, noi observăm ceva îngrijorător, și anume că mai toate statele europene se separă cu putere de Donald Trump. Noi depindem, și aici poate Ilie Bolojan are dreptate, de Uniunea Europeană, fie că vorbim de fondurile nerambursabile, plus business-ul, cu tot ceea ce înseamnă schimburi comerciale. Noi suntem în Uniunea Europeană. Despre ce vorbim? Însă, securitatea este împreună cu SUA. Pentru noi era un binom câștigător.

E greu să te muți pe o parte sau pe cealaltă. Ce e mai important? Securitatea sau prosperitatea? Amândouă sunt importante, esențiale, pentru mersul unei națiuni ca România. Mai departe, să vedem. Dacă ne uităm în Europa, vedem că se vorbește mult despre trupele de menținere a păcii în Ucraina. Păi, trupele acelea sunt sub mandat ONU, mandat NATO, sau e vorba de țări membre ale NATO, nu organizația în sine? Încă ceva. Mai există o regulă. Țările vecine nu trimit militari de menținere a păcii. Ca urmare, țările din flancul estic nu ar trebui să participe cu militari la trupele de menținere a păcii în Ucraina. Așa era până acum. De aici încolo, cum este?

Deci, sunt decizii esențiale care sunt luate. Va depinde mult, să știți, de viitorul președinte al României. O să spuneți: „Da, dar mai e Parlamentul, Guvernul.” Da, e adevărat. Ele mai degrabă aprobă. Totuși, într-un final, viitorul președinte al României are un cuvânt greu de spus. Trimiți militari în Donbas? Acolo situația nu se va liniști ușor. Bun, România a fost și în Irak și în Afganistan, dar nu înseamnă că între ruși și ucraineni românii nu sunt bine văzuți nici de unii, nici de alții. Vrem să intrăm în gura lupului? E o întrebare. Sunt convins că va fi o întreagă dezbatere națională pe tema asta", a concluzionat Bogdan Chirieac.

