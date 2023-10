Erwan Joliff, un francez stabilit în România acum aproape 20 de ani, a vorbit în emisiunea Diaspora în Direct despre cât de mult s-a schimbat țara noastră în bine și de ce e îndrăgostit de meleagurile românești.

În mod surprinzător, el spune că iubește România pentru libertatea pe care simte că o are aici, în comparație cu țările din Vestul Europei, în special Franța.

Erwan Joliff spune că a vizitat aproape 300 de sate din Transilvania înainte să aleagă satul Cobor.

"Am vizitat aproape 300 de sate din zonă centrală, să zicem Sighișoara, Făgăraș, Sibiu, Mediaș. Și când am găsit Cobor, am simțit că este locul meu.

Înainte de a veni în România, am mai fost în Cambodgia, dar atunci când am fost întotdeauna comparam cu experiența din România. Adică zicem că 'uite, e la fel sau e diferit'. Adică România era întotdeauna experiența fundamentală la care totul se referea mereu", spune francezul.

"Astăzi, ce-ți place la România? A fost atunci în sufletul tău. Astăzi îți mai place ceva la România?", l-a întrebat Bogdan Bolojan, moderatorul emisiunii.

"România e o țară diferită. Nu aș fi avut o astfel de viață dacă rămâneam în Franța"

"Nu am fost în Bulgaria, dar cu siguranța în Uniunea Europeană este încă o țară diferită fața de evoluția occidentală. Lucrul acesta îl prețuiesc. Probabil că sunt și un picuț conservator și regăsesc natură, spațiu și libertate.

Probabil că acesta este lucru fundamental. Nu cred că aș fi putut să am viața pe care o am, dacă aș fi rămas în Franța", spune Joliff.

"De ce spui asta? E o țară mai cu mai multe reguli, mai bine mai reglementată. Te îngrădește mai mult Occidentul decât o face România?", a întrebat Bogdan Bolojan.

"Cu siguranță. Eu nu cunosc toate țările din Occident. Dar se adună regulile, legile, sistemul, încât e foarte greu să faci. E un cadru foarte strict. În România, acest cadru, chiar dacă ni-l dorim într-un fel sau ni se impune, de la dorință la făcut e drum lung. Adică avem și noi multe legi, avem și noi un sistem, doar că nu reușim să-l aplicăm. Și este spațiul de libertate și pentru lucruri bune, dar și pentru lucruri rele.

E e adevărat, ne plângem de multe ori că, uite, se întâmplă asta, pentru că nu sunt reguli, dar eu, de exemplu, reușesc să fac lucruri bune, pe care poate n-aș fi reușit dacă aș fi fost în altă parte. Ar fi fost cu totul altfel", mai spune Erwan Joliff.

Erwan Joliff a intrat în administrația locală din România. El a candidat la funcția de primar, dar nu a reușit să obțină suficiente voturi, iar acum este consilier județean.

