România, în plină criză. 25 de milioane de euro pierdute doar în Teleorman din cauza unei simple linii electrice

George-Mădălin Borș a explicat că sistemul energetic românesc s-a schimbat semnificativ în ultimele două decenii, odată cu închiderea marilor centre de producție. Potrivit acestuia, România a scos din producție aproximativ 7000 de megawați, în timp ce prosumatorii ajung acum la 200.000, cu o capacitate totală de 2300 de megawați – echivalentul a trei reactoare de la Cernavodă.

„Congestia este un efect care apare în rețeaua electrică și aș vrea să merg întâi la cauză. În ultimii 15-20 de ani întregul sistem energetic românesc s-a schimbat. Dacă atunci când au fost puse în operă marile centrale energetice adunau în jurul lor consumatorii mari, industria mare, astăzi, acele centre de producție s-au închis în mare majoritate. În ultimii 20 de ani, România a scos din producție în jurul a 7000 de megawați. Aceasta este cifra și aici suntem astăzi.



De-a lungul vremii, producția de energie s-a mutat pe orizontală și pe întreg teritoriul țării. Au apărut parcurile fotovoltaice, au apărut centralele eoliene și, mai nou, apar prosumatorii, care astăzi sunt undeva la 200.000 de prosumatori, însumează o capacitate totală de 2300 de megawați. 2300 de megawați înseamnă 3 reactoare de la Cernavodă. Aceasta este capacitatea”, a spus George-Mădălin Borș.

„Rețelele de transport și distribuție nu au ținut pasul cu dezvoltarea energetică a țării"

Deputatul a atras atenția asupra faptului că rețelele de transport și distribuție nu au ținut pasul cu evoluția producției de energie, ceea ce a dus la pierderi semnificative de investiții în județul Teleorman, din cauza expirării unor proiecte fotovoltaice. El a subliniat că România are nevoie urgentă de investiții în infrastructura energetică pentru a asigura un preț redus și o alimentare constantă cu energie.

„Din păcate, odată cu închiderea acestor centrale electrice, grupuri energetice mari, rețelele de transport și distribuție nu au ținut pasul cu dezvoltarea energetică a țării. Județul Teleorman este județul pe care eu îl reprezint în Parlament. Anul trecut a ratat investiții de 25 milioane de euro. De ce? Pentru că au expirat ATR-uri emise care însumau 100 de megawați de energie fotovoltaică. Din păcate, anul acesta, în vreo lună-două, mai pierdem încă 12 milioane de euro, pentru că expiră proiecte în jur la vreo 60-70 de megawați. De ce se întâmplă toate acestea? Din păcate, rețelele de distribuție nu au putut să țină pasul.

Toți acești megawați s-au pierdut datorită unei linii de evacuare. Din păcate, nici până în clipa de față și nu întrevăd ca în orizontul de timp imediat să se întâmple ceva bun în acest sens. Da, România are nevoie de investiții în rețele de distribuție. Da, România are nevoie de investiții în producția de energie. Pentru a avea un preț mic la energie, în primul rând, trebuie să o ai. E foarte simplu! Și dacă o ai, trebuie să o ai permanent, că dacă o am de la 9:00 la 15:00 și în acest interval de timp statul, Transelectrica, trebuie să închidă niște capacități ca să facă loc prosumatorilor, iarăși nu prea este bine", a spus George-Mădălin Borș la „Energy Forum Ediția a XIII-a: 2025 - Anul provocărilor în Energie. Energy Forum", organizată de DC Media Group.

