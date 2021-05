Românca din Italia spune că nu ea este Denise Pipitone: „Voi face testul ADN, dar e o pierdere de timp”

Denisa Elena, românca de 19 ani din Italia, infirmă informaţiile potrivit cărora ea ar fi Denise Pipitone.

Ea a vorbit în fața camerelor emisiunii „Pomeriggio Cinque” cu privire la informațiile apărute în presa italiană. S-a spus că ea ar fi Denise Pipitone, copila de patru ani dispărută în fața casei sale din Mazara del Vallo, Sicilia, în anul 2004.

Tânăra spune că singurul lucru pe care îl are în comun cu Denise Pipitone este numele

„Singurul lucru pe care pot să-l spun că îl am la fel ca Denise este numele. Dar nu am făcut vreodată o legătură între povestea ei și a mea.”, a spus ea.

O persoană care locuiește în Scalea, provincia Cosenza din Calabria, a văzut-o pe româncă în timp ce se plimba cu niște prieteni și a observat că seamănă izbitor de mult cu fetița dispărută în urmă cu 17 ani. Ulterior, Parchetul din Marsala le-a cerut carabinierilor demareze cercetările.

Carabinierii au decis astfel să ia în calcul ipoteza că sunt șanse mari ca tânăra de entie romă să fie chiar copila dispărută în 2004.

CITEȘTE ȘI: Bărbat plecat în străinătate, dat dispărut de familie după opt ani de la ultimul contact

Vârsta celor două nu coincide

Totuși, vârsta nu coincide. „Nu sunt eu Denise Pipitone”, a subliniat tânăra. Pentru a confirma acest lucru, ea este dispusă să se supună testului ADN.

„Va ieși negativ, din punctul meu de vedere este o pierdere de timp fiindcă nu sunt eu. M-am născut în România la data de 4 mai 2002, din părinți români. Am crescut în România până la 7 ani, în 2009 am venit în Italia și am început școala aici”, a adăugat românca, potrivit rotalianul.ro.

Potrivit „La Repubblica”, tânăra de etnie romă a fost audiată luni ore în șir, însă cercetările se desfășoară în confidențialitate maximă. Surse au spus doar că românca nu a evitat întrebările. Ea le-a povestit anchetatorilor viața sa, povestea sa, a indicat cine îi sunt părinții și cum să-i găsească.

CITEȘTE ȘI: Femeie „înviată” temporar de instanță pentru că a murit în alt oraș

Denise Pipitone a dispărut în 2004, în timp ce se juca lângă casa bunicii și a mătușii materne

Denise Pipitone a dispărut la 1 septembrie 2004 în Mazara del Vallo (Trapani) în timp ce se juca pe stradă cu verișorii ei, lângă casa bunicii și a mătușii materne. A fost văzută pentru ultima dată la ora 11.45 de către o mătușă, în timp ce se juca pe trotuar. Alarma a fost dată în aceeași zi.