Robert Cazanciuc: Emoție și speranță la început de an școlar

"Chiar dacă noul an școlar începe în condiții nu tocmai prielnice pentru dascălii noștri, elevii pășesc în clase cu emoție și speranță, pentru că fiecare început de an școlar este un capitol nou, plin de promisiuni și visuri, ce trebuie scris cu perseverență, curaj și bucuria de a învăța.

În fiecare lecție și în fiecare pas, să găsim, dragi copii, inspirația de a deveni mai buni și mai înțelepți.

Și poate nu întâmplător, acest nou an școlar începe într-o zi de mare sărbătoare, prima din noul an bisericesc, când prăznuim nașterea Maicii Domnului, ocrotitoare și iubitoare de copii.

La mulți ani tuturor celor care îi poartă sfântul nume", a transmis senatorul Robert Cazanciuc.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News