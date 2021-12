Ro Vaccinare: Jocul Omikron nu are nimic de-a face cu COVID-19

"Creativitatea în dezinformare nu are limite!

Jocul Omikron, sufletele călătoare și pierderea sufletului.



Postări care leagă un joc online numit „Omikron: The Nomad Souls”, lansat de compania Microsoft în 1999, de noua tulpină Covid-19 numită Omicron au fost distribuite de mii de ori în ultimele săptămâni.

Utilizatorii rețelelor sociale sugerează că nu este o coincidență, ci un indiciu că pandemia actuală a fost planificată. Însă, deși jocul există și a fost lansat de Microsoft, nici compania, și nici Gates nu au fost implicați în crearea lui. Și nu are nimic de-a face cu Covid-19.



Adevăr:

„Omikron: The Nomad Soul” este un joc de aventură cu împușcături și mișcări de luptă. Orașul fictiv „Omikron” este principalului oraș dintr-un număr total de cinci aflate pe planeta Phaenon, unde are loc jocul de aventură.



Varianta Omicron a Covid-19 a fost detectată de oamenii de știință din Africa de Sud. Deoarece varianta are un număr mare de mutații, OMS a clasificat-o pe 26 noiembrie ca fiind o variantă care determină îngrijorare.



OMS numește variante de îngrijorare în ordinea alfabetului grecesc (explicația OMS este aici). Literele „Nu” și „Xi” au fost sărite din motive de claritate, „Nu” sună similar cu cuvântul „nou” și „Xi” este un nume de familie comun.



Fiecare se poate implica. Raportați informațiile false. Cele mai virale pot fi semnalate la agenția care se ocupă de fact-checking în România: https://verificat.afp.com/contact sau prin e-mail: verificat@afp.com.



PS: Știința se bazează pe date și nu pe presupuneri nefondate", transmite Ro Vaccinare.

Trei scenarii privind valul 5 în România

Adriana Pistol, directorul Centrului Național de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, a vorbit despre cele trei scenarii de evoluție a pandemiei de coronavirus:

„Avem trei scenarii posibile de impact. Un scenariu, cel mai ușor, cel mai optimist, altul mediu și altul mai pesimist.

Astfel, primul scenariu se referă la o creștere a numărului de cazuri de 10% zilnic, care pleacă de la o transmisibilitate mai mare a tulpinii Omicron, față de tulpina Delta, dar cu o rată mai mică de spitalizare, undeva la 5%, iar dintre aceștia 10% ar fi pacienți care s-ar interna la terapie intensivă.

Al doilea scenariu pleacă de la aceeași rată de creștere zilnică, de 6%, pe care am observat-o la tulpina Delta. În schimb, cu o nevoie de spitalizare mai mare, de peste 20%, și din nou, 10% dintre aceștia ar putea avea nevoie de asistență în terapie intensivă.

Cel de-al treilea scenariu este o asociere între cele două și anume un număr de cazuri zilnic ce ar putea crește cu 10%, un număr de spitalizări de peste 20% care ar fi necesare și cu o rată de peste 10% (1/8 pacienți) care ar necesita terapie intensivă. Rămâne de văzut dacă unul dintre aceste scenarii va avea loc, dar pentru o bună pregătire este bine să ne uităm la scenariul cel mai rău, astfel încât să putem să-i facem față“, a precizat Adriana Pistol.

