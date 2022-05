Risc mai mare de moarte subită pentru bebelușii băieți - Studiu

Sindromul morții subite îi sperie pe majoritate proaspeților părinți. Este cunoscut și sub numele de moarte instantanee sau moarte în pătuț și reprezintă decesul subit și inexplicabil al unui copil cu vârsta de mai puțin de un an. Sindromul morții subite ar putea fi explicat în urma unor cercetări care au durat peste 30 de ani. De obicei, decesul apare între orele 00:00 și 09:00. În plus, adesea nu există dovezi legate de o mișcare bruscă și nu există sunete produse, scrie Ziarul de Iași.

O mamă care și-a pierdut copilul din cauza sindromului morții subite a făcut cercetări și a găsit o posibilă cauză. Medicul Carmel Harrington, expert în somnologie din Sydney și cercetător în medicină a căutat explicații pentru moartea fiului ei. Timp ce 31 de ani a făcut cercetări în domeniu.

Cauza sindromului morții subite

Cercetările medicului australian arată că factorii care duc la moartea subită a bebelușilor ar fi biochimice. S-au comparat mostre din sângele copiilor morți din cauza SIDS cu mostre din sângele copiilor morți din alte cauze și al celor vii și sănătoși. Rezultatul a fost activitatea mult mai scăzută a enzimelor butiricholinesterază (BChE) în cazul celor decedați cu SIDS. Se pare că aceste enzime au un rol foarte important în căile de excitare cerebrală.

Cercetătorii explică importanța descoperirii prin faptul că studiul deschide posibilitatea de a identifica bebelușii cu riscul sindromului morții subite înainte să moară. Echipa de cercetare vrea să elaboreze un Screening-Test corespunzător, care identifică din timp sugari predispuşi la acest risc, ferindu-i astfel de pericolul de a muri în somn.

Care sunt factorii de risc al morții subite

Potrivit oamenilor de știință, sugarii băieţi prezintă un risc mai mare de sindrom al morții subite. Acesta apare mai frecvent în timpul lunilor de iarnă decât în timpul verii, deşi acest lucru nu mai este la fel de pronunţat în ultimii ani ca în trecut. În Statele Unite, atât copiii afro-americani, cât şi cei nativi-americani sunt mai predispuşi la acest sindrom decât copiii caucazieni, hispanici şi asiatici.

