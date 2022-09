Rezultate finale Bacalaureat 2022. Notele, publicate. Sorin Cîmpeanu, anunțuri

„Astăzi se afișează rezultatele finale la examenul de Bacalaureat 2022 - sesiunea august-septembrie. Rata finală de promovare, înregistrată în sesiunea august-septembrie a examenului național de bacalaureat 2022 (după soluționarea contestațiilor) este 35,4%, în creștere cu aproape 3% față de rezultatele inițiale (32,5%) și cu 2,5%, comparativ cu sesiunea de toamnă a anului trecut”, a transmis, sâmbătă, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

„În acest context, 35,4% este cea mai ridicată rată de succes consemnată pentru acest tip de sesiune din anul 2009 până în prezent. Au promovat examenul 10.092 de candidați (cu 821 mai mulți, față de prima afișare a rezultatelor)”, a mai transmis ministrul Sorin Cîmpeanu.

Cîmpeanu: Părinţii au acces în unităţile de învăţământ la festivităţile de începere a noului an şcolar

Părinţii au acces în unităţile de învăţământ la festivităţile de începere a cursurilor noului an şcolar, a declarat vineri ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.



„Informaţia potrivit căreia Ministerul Educaţiei a emis o decizie restrictivă este falsă! Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii nu descurajează în niciun fel prezenţa familiilor la deschiderea anului şcolar, cu atât mai mult cu cât marea majoritate a evenimentelor de acest tip se organizează în spaţii deschise. Mulţumim Ministerului Sănătăţii pentru cooperarea în interesul şcolii româneşti, al fiecărui elev şi fiecărui cadru didactic! (...) Am convingerea că toţi directorii de unităţi de învăţământ înţeleg importanţa deschiderii către comunitate şi a implicării familiei în educaţia copiilor şi tinerilor, încă din prima zi de şcoală", a precizat ministrul, pe pagina sa de Facebook.



Aproape 3 milioane de elevi şi preşcolari încep luni cursurile noului an şcolar 2022-2023 în peste 17.800 de unităţi de învăţământ.



Ministerul Sănătăţii a transmis, vineri, recomandări privind igiena în unităţile de învăţământ, în contextul pandemiei cu SARS-COV-2 şi al apropierii sezonului gripal, printre acestea fiind purtarea măştii în spaţiile închise aglomerate şi realizarea, la prima oră de curs, zilnic, de către cadrele didactice, a unei inspecţii vizuale a elevilor prezenţi în clasă cu scopul identificării unui eventual elev bolnav.



Potrivit Ministerului Sănătăţii, virozele respiratorii sunt frecvente în sezonul rece, pot afecta colectivităţile în care copiii desfăşoară activităţi de învăţământ şi atât infecţia cu SARS-CoV-2, cât şi gripa fac parte din categoria acestor viroze care pot produce complicaţii, mai ales la persoanele care prezintă anumite comorbidităţi - boli cardiovasculare, boli pulmonare, diabet etc.



Printre recomandările făcute pentru prevenirea şi controlul infecţiilor respiratorii se află spălarea frecventă a mâinilor şi dezinfecţia lor înainte de intrarea în clasă, înainte de masă, după utilizarea toaletei, după tuse/strănut şi ori de câte ori e necesar, folosirea şerveţelului de unică folosinţă sau plica cotului în caz de tuse sau strănut şi aruncarea şerveţelului la gunoi imediat după folosire, spălarea/dezinfecţia mâinilor după tuse/strănut.



Alte recomandări se referă la aerisirea frecventă a sălilor de clasă - păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este posibil sau aerisirea cel puţin 10 minute după fiecare oră de curs, la curăţenia şi dezinfecţia suprafeţelor şi obiectelor din unităţile de învăţământ înaintea începerii cursurilor, precum şi la evitarea schimburilor de obiecte personale.



Pentru reducerea transmiterii virusurilor respiratorii, Ministerul Sănătăţii recomandă purtarea măştii în spaţiile închise aglomerate, slab ventilate, respectarea distanţării fizice de minim 1,5 metri în timpul cursurilor, dacă e posibil şi informarea periodică a părinţilor de a nu trimite la scoală copilul atunci când se confruntă cu simptome de viroză respiratorii, dureri în gât.



De asemenea, personalul didactic şi nedidactic cu simptome respiratorii va evita intrarea în colectivitate.



Totodată, cadrelor didactice le este recomandat să realizeze zilnic, la prima oră de curs, a unei inspecţii vizuale a elevilor prezenţi în clasă cu scopul identificării unui eventual elev bolnav care prezintă semne de febră/boală infecto-contagioasă (faţă congestionată, tuse, etc).

