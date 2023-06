Angela Galeța și jurnalistul Val Vâlcu au vorbit despre problemele din sistemul medical care afectează nou-născuții și despre secțiile de neonatologie care au fost renovate și în care bebelușii pot primi îngrijire adecvată.

„Autoritățile locale nu se implică așa cum se întâmpla la fondul HIV/SIDA?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Am mers în acele locuri unde am găsit ușile deschise și unde autoritățile se implică. Anul trecut am finalizat dotarea a șase compartimente, secții de neonatologie din țară. La Caransebeș era nevoie și de renovarea spațiului pentru că nu poți să aduci echipamentele într-un spațiu care nu e OK. Primăria este cea care a pus banii pentru renovare, noi am venit cu echipamentele. La fel se va întâmpla acum la Câmpulung Muscel.”, a spus Angela Galeța.

Renovarea se face după toate standardele medicale actuale. Evident că nu vorbim de dotări ca, de exemplu, la Marie Curie, o altă secție la a cărei construcție noi am contribuit, secția de terapie intensivă de aici din București, unde vorbim de o clădire cu patru etaje, dar acolo deja vorbim de o secție de nivel 3, filtre hepa, iluminat adaptat pentru diferite momente ale zilei. Să nu uităm că sunt secții în țară care nu au, de exemplu, gaze medicale.”, a spus Angela Galeța.

„La prematur problema cea mai gravă este că plămânul nu funcționează cum trebuie, nu are capacitatea. Intre foițele pleurei nu e suficient lichid pleural, deci principalele probleme sunt cele respiratorii. Dacă mai vine și un microb din aer sau schimbul de oxigen e dificil, nu are oxigenare, viața e pusă în pericol.”, a spus Val Vâlcu.

„Au fost și, din păcate, încă mai sunt situații de acest gen. Chiar îmi povestea șefa secției de la Botoșani de o astfel de situație, când a fost nevoită să ventileze la mână un copil, dar acea ventilație este invazivă, nu este ok pentru bebeluș. Vorbim de un efort supraomenesc pentru medicul respectiv. Îmi explica faptul că un bebeluș are nevoie de 50-60 de respirații pe minut, asta înseamnă că de 50, 60 de ori trebuie să apeși balonul.”, a spus Angela Galeța.

„Dacă îl apeși cu o forță prea mare se distrug plămânii. Câte secții au fost în total renovate de când funcționează proiectul?”, a întrebat Val Vâlcu.

„De când am început, în urmă cu doi ani, am reușit să dotăm șase secții la Slatina, Craiova, Botoșani, Mediaș, Târgu Mureș, Caransebeș. Urmează anul acesta încă patru secții la Câmpulung Muscel, Luduș, Moldova Nouă, secția de nivel 2 din Cluj – Clinica Dominic Stanca. Aici am găsit o hotă de flux laminar, cea folosită pentru prepararea perfuziilor pentru a se evita faimoasele infecții. Hota respectivă ar fi trebuit să iasă din uz de vreo câțiva ani, dar pentru că nu există alta, o folosesc în continuare.”, a spus Angela Galeța la DC News și DC Medical.

