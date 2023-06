Reuniunea PCC-SEE. Impactul războiului din Ucraina asupra cooperării poliţieneşti, pe agenda Comitetului prezidat de România

'Principalele repere ale discuţiilor au urmărit necesitatea coordonării constante între toţi actorii implicaţi. Schimbul operativ de date şi informaţii trebuie să fie noţiunea cheie pentru asigurarea unui climat de securitate în interiorul Uniunii Europene, în Balcanii de Vest şi în Republica Moldova.

O altă concluzie importantă este că trebuie să implementăm şi mai multe proiecte împreună cu EUROPOL, CEPOL, EUROJUST, FRONTEX şi în sinergie cu celelalte organizaţii regionale, pentru creşterea stabilităţii şi prosperităţii în regiunea de SEE a Europei', informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

În cadrul dialogului multilateral, participanţii au agreat să întreprindă eforturi coordonate pentru a preveni eventuale fenomene de criminalitate transnaţională asociate războiului, inclusiv după încheierea acestuia, dar şi pentru a face faţă unor potenţiale incidente majore.

La discuţii a fost realizată o evaluare a activităţilor derulate la nivelul grupurilor experţilor organizate sub egida Preşedinţiei române în exerciţiu, respectiv cea de-a 30-a reuniune a Grupului de lucru al Experţilor PCC SEE, desfăşurată la Bucureşti la sfârşitul lunii martie şi prima reuniune a Grupului de lucru tematic privind implementarea practică şi tehnică a Acordului de tip Prum în cadrul PCC SEE , care a avut loc la Belgrad în această lună.

Decizia înfiinţării Grupului de lucru a fost luată pe timpul Preşedinţiei române a Convenţiei. Un expert român din cadrul INC va prezida grupul pentru o perioadă de 2 ani.

'Această Convenţie de Cooperare Poliţienească Regională în Sud-Estul Europei are un loc crucial în întărirea eficienţei instituţiilor noastre care acţionează la nivel naţional în combaterea unui fenomen infracţional transfrontalier, care este din ce în ce mai agresiv, fructificând oportunităţile create de un context regional complicat exponenţial în contextul războiului din Ucraina, dar nu numai. Provocările în zona de migraţie, de asemenea, au devenit din ce în ce mai severe. Şi, de aceea, cred că sunt în asentimentul dumneavoastră, alături de colegii mei, că cel mai bun mod de a combate acest fenomen infracţional transfrontalier este întărirea cooperării noastre, care va multiplica eforturile la nivel naţional ale fiecărui stat membru al convenţiei', a declarat ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, la reuniune.

