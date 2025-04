Reînarmarea Europei și războiul din Ucraina, discutate la Reuninea informală a miniștrilor Apărării. România, reprezentată de Angel Tîlvăr

Miniștrii apărării ai Uniunii Europene (Consiliul Afaceri Externe) s-au întâlnit într-o reuniune informală la Varșovia, în zilele de 2-3 aprilie 2025. Principalul subiect de discuție a fost reînarmarea Europei și rolul Uniunii Europene (UE) în ajungerea la o pace justă ca urmare a Războiului din Ucraina. Reuniunea a fost organizată sub egida președinției poloneze a Uniunii Europene, potrivit Agerpres.



Consiliul informal de la Varșovia este prezidat de Înalta Reprezentantă a UE, Kaja Kallas, și de ministrul apărării din Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.



Astfel, s-a discutat despre întărirea industriei de apărare a Europei în actuala situație de securitate. De asemenea, miniștrii de resort au luat în discuție sprijinul continuu față de Ucraina și rolul pe care UE îl poate juca în asigurarea unei păci durabile și juste, mai scrie. Cel mai recent summit informal pe aceeași temă a avut loc la Paris, la 27 martie 2025, sub forma așa-numitei 'coaliții a voluntarilor, condusă de premierul britanic, Keir Starmer, și de președintele francez, Emmanuel Macron, ce are ca obiectiv o posibilă desfășurare de trupe pe teritoriul ucrainean. La finalul summitului de la Paris, președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că o misiune franco-britanică se va deplasa în Ucraina în zilele următoare, pentru pregătiri privind formatul armatei ucrainene, precum și o posibilă desfășurare de forțe din mai multe țări europene aliate în urma unui eventual acord de pace. Macron a mai spus, în context, că el și premierul britanic, Keir Starmer, vor conduce de acum eforturile acestei coaliții de țări, care include state europene, precum și Canada și UE și NATO ca instituții. Summitul de la Paris nu a fost o reuniune a Consiliului UE.

Alte subiecte pe ordinea de a zi reuniunii de la Varșovia au inclus situația geopolitică mai largă și conflictele din Orientul Mijlociu.

Ministrul Apărării Naţionale, Angel Tîlvăr, a participat, miercuri, la Conferinţa de nivel înalt organizată în Capitala Poloniei, dedicată analizării principalelor direcţii strategice şi recomandări incluse în Carta Albă privind pregătirea europeană pentru apărare 2030, document programatic pentru fundamentarea viitoarelor eforturi pe acest palier la nivelul UE, recent adoptat de Comisia Europeană, a mai notat Agerpres.



"Contextul generat de războiul de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei a determinat o schimbare profundă în arhitectura de securitate a continentului, subliniind necesitatea urgentă a consolidării apărării statelor Uniunii Europene şi a intensificării cooperării între ţările membre", arată sursa citată.



În deschiderea conferinţei au vorbit vicepremierul polonez Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministru al Apărării, şi comisarul european pentru Apărare şi spaţiu, Andrius Kubilius.



"În cadrul evenimentului, s-a pus accentul pe acoperirea deficitelor critice în ceea ce priveşte capabilităţile de apărare prin dezvoltarea acestora la nivelul UE, precum şi pe aspectele legate de finanţare a acestor eforturi. Scopul principal al reuniunii a fost de a oferi miniştrilor Apărării o înţelegere aprofundată a propunerilor formulate în Carta Albă, precum şi de a stimula schimbul de idei şi bune practici între participanţi, în vederea consolidării securităţii şi stabilităţii Europei pe termen lung", transmite MApN.

Ministrul Angel Tîlvăr, întâlnire cu omologul din Polonia

Ministrul Apărării Naţionale, Angel Tîlvăr, s-a întâlnit, miercuri, la Varşovia, cu omologul său polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, unul dintre subiectele de pe agendă fiind principalele evoluţii de securitate de pe Flancul estic al NATO, mai scrie Agerpres.



Potrivit unui comunicat al MApN, întâlnirea a avut loc în marja reuniunii informale a miniştrilor Apărării din statele membre ale Uniunii Europene, găzduită de Polonia, în calitate de stat care deţine Preşedinţia rotativă a Consiliului UE.



Discuţiile dintre cei doi demnitari s-au axat pe principalele evoluţii de securitate de pe Flancul Estic al NATO, ministrul român aducând în atenţie provocările specifice regiunii Mării Negre, menţionează sursa citată.



"Având în vedere dinamica actuală a situaţiei de securitate din zona Mării Negre, inclusiv intensificarea acţiunilor hibride desfăşurate de Federaţia Rusă, este esenţială consolidarea cooperării între statele de pe Flancul estic, în perspectiva pregătirii Summitului NATO de la Haga, din luna iunie", a declarat ministrul Tîlvăr, citat în comunicat.



Cei doi oficiali au reiterat angajamentele comune în ceea ce priveşte aplicarea deciziilor NATO, în special în domeniul întăririi posturii de descurajare şi apărare, al Apărării Înaintate pe Flancul estic şi al cooperării în cadrul iniţiativelor europene din domeniul apărării.



Totodată, aceştia au evidenţiat importanţa cooperării practice dintre forţele armate ale celor două state, inclusiv în cadrul misiunilor aliate de întărire a posturii de apărare şi descurajare pe Flancul estic, menţionează MApN.



"În acest context, a fost menţionată dislocarea, în perioada aprilie - iulie 2025, a detaşamentului românesc 'Carpathian Vipers' în Lituania, format din aproximativ 100 de militari şi patru aeronave F-16 Fighting Falcon, care va executa misiuni alături de Forţele Aeriene Poloneze, în cadrul misiunii de Poliţie Aeriană Întărită a NATO", transmite Ministerul Apărării.



Conform comunicatului, Angel Tîlvăr şi Wladyslaw Kosiniak-Kamysz au discutat şi despre cooperarea excelentă dintre România şi Polonia în cadrul Iniţiativei B9, fiind evidenţiat potenţialul de colaborare bilaterală în domeniul producţiei de echipamente militare, inclusiv în contextul iniţiativelor recente lansate de Uniunea Europeană.



În cadrul întrevederii a fost apreciat nivelul excelent al relaţiilor româno-polone, reflectat în numeroasele proiecte şi activităţi comune, precum şi în sprijinul consecvent oferit Ucrainei, informează MApN

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News