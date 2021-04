Regele Carl XVI Gustaf al Suediei aniversează 75 de ani

Regele Carl XVI Gustaf al Suediei a sărbătorit vineri împlinirea vârstei de 75 de ani, fără fast sau public din cauza pandemiei de COVID-19, relatează Agerpres. Ca urmare a restricţiilor impuse de pandemie, evenimentele organizate în onoarea suveranului au fost mult reduse: după o întâlnire vineri dimineaţa cu premierul Stefan Lofven şi alţi lideri politici, regele, însoţit de regina Silvia, 77 de ani, urmează să se întâlnească cu reprezentanţi ai armatei suedeze după-amiază, conform programului publicat de Curtea regală.



Aniversarea, care are loc la Palatul Regal din Stockholm, a fost marcată în mod tradiţional la prânz (10:00 GMT) prin salve de tun trase în faţa palatului şi în alte patru oraşe din Suedia. O cină în cerc restrâns, la care vor participa prinţesa moştenitoare Victoria şi familia ei, este programată pentru sfârşitul zilei. Născut la 30 aprilie 1946, Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte avea doar 9 luni când tatăl său, prinţul Gustaf Adolf, a murit într-un accident de avion în Danemarca.



El a urcat pe tron la moartea bunicului său, Gustav VI Adolf, în 1973 - devenind la acea vreme cel mai tânăr rege din lume, la 27 de ani - cu o reputaţie de amator al vieţii de noapte şi al maşinilor de lux. Înaintea zilei sale de naştere, regele a declarat săptămâna aceasta că suferă uneori de stresul de a fi o persoană publică urmărită, chiar dacă nu are intenţia de a renunţa la funcţie. Regele, care are o funcţie onorifică în Suedia, a atras atenţia în decembrie când a declarat că ţara sa, cu o strategie mai puţin strictă în timpul pandemiei, a "eşuat" împotriva COVID-19.