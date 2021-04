Recep Tayyip Erdogan: Discuțiile istorice sunt politizate de terțe părți

Preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat sâmbătă terţe părţi că se amestecă în problemele Turciei, în timp ce preşedintele american Joe Biden a recunoscut oficial genocidul armean, relatează Agerpres.



Nimeni nu are de câştigat de pe urma faptului că dezbaterile - care ar trebui ţinute de istorici - sunt politizate de terţi şi devin un instrument de ingerinţă în ţara noastră", a subliniat Recep Tayyip Erdogan într-un mesaj adresat patriarhului armean din Istanbul.



Turcia "nu are nicio lecţie de primit de la nimeni despre istoria sa", a declarat, la rândul său, ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, în reacţie la recunoaşterea de către SUA a genocidului armean.

“Words cannot change or rewrite history.”



We have nothing to learn from anybody on our own past. Political opportunism is the greatest betrayal to peace and justice.



We entirely reject this statement based solely on populism.#1915Events