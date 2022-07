Recalcularea pensiilor militare. Vasile Dîncu: Nu vrem ca în spatele pensiilor de serviciu să se ascundă pensiile speciale

Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale, a explicat care este poziția sa privind recalcularea pensiilor militarilor:

„Ați avut o inițiativă și, ținând seama de umărul uriaș de militari care urmăresc DefenseRomania.ro, vis-a-vis de pensiile militare, puteți să ne detaliați?“, a întrebat Bogdan Chirieac, adăugând că „aveți 170.000 de pensionari militari în România care sunt direct interesați de situația aceasta“.

„Sunt două lucruri. În primul rând, sistemul de pensii militare este afectat de o serie de inegalități și noi avem în Parlament, o inițiativă care este, din păcate, din 2020, care trebuie să primească girul politic pentru a echilibra toate aceste lucruri din sistemul nostru de pensii militare, modificarea Legii 223 din 2015. Este nevoie de aceste modificări. Eu am construit, la Ministerul Apărării, Consiliul Consultativ, împreună cu asociațiile de pensionari militari și rezerviști pentru că există diverse situații. Sunt multe inegalități. Nu este normal ca un general care s-a pensionat în 1996 să aibă o pensie cât un maior sau un căpitan care a ieșit într-un alt timp istoric și a beneficiat de un alt calcul . Acest lucru este principala mea preocupare.

Pe de altă pate, a apărut acum o îngrijorare legată de faptul că în PNRR există un reper, Reperul 215, în care se spune că pensiile militare sunt pensii speciale și ar trebui să fie recalculate după principiul contributivității. Asta îmi creează panică și, de aceea, mă bucur că mi-ați pus această întrebare, pentru că vreau să clarific acest lucru. De câte ori apare o știre de genul acesta, are loc un val masiv de pensionări. S-a întâmplat și la Ministerul de Interne, s-a întâmplat și în Ministerul Apărării. Or, vreau să spun foarte clar, chiar dacă în PNRR a fost un ministru care a încercat să facă asta punând una din ținte, și am să explic cum a apărut acest jalon 215 legat de plafonarea nivelului de pensii în România, considerând că este nevoie ca pensiile militare să fie plafonate pentru că sunt pensii speciale, de fapt, în documentul european nu scrie nicăieri că pensiile militare intră la pensii speciale, pentru că nu sunt pensii speciale. Pensiile militare sunt pensii de stat, pensii care există în toată Europa, ca și în sistemul românesc, în majoritatea țărilor NATO, în care este un fel de principiu, cum spune un analist care îmi este prieten, bazat pe amânarea plăcerii. Adică, sunt sisteme ale statului în care individul nu e liber să facă afaceri, să câștige bani din altă parte, are o serie de privațiuni de integrare, dar care la final îi asigură o viață decentă, atunci când iese din carieră, o previzibilitate a carierei.

Pensiile militare nu pot fi definite ca pensii speciale după niciun criteriu. De aceea, după acest moment în care Ministerul Muncii a făcut o comisie în care să intre toate ministerele, sigur, și noi, și Ministerul de Interne, vom merge și vom discuta în această comisie despre cum se pot moderniza sistemele de pensii. Și noi avem un proiect în legătură cu asta, este și cel din Parlament care să aducă la echitate sistemul de pensii, dar, în niciun caz, nu vom participa la recalcularea pensiilor în sistem de contributivitate așa cum, la un moment dat, ni s-a sugerat. Nu vrem ca după pensiile militare care sunt pensii de serviciu să se ascundă pensiile speciale. Cei cu pensii speciale, care există în sistemul nostru, sigur că este o sarcină politică și trebuie rezolvată“, a spus Vasile Dîncu.

„Deci a sosit o frază cheie. Nu vreți ca după pensiile de serviciu ale militarilor să stea ascunse pensiile speciale ale altor categorii, mai ales că diferența de cuantum între aceste pensii este uriașă, în defavoarea militarilor“, a punctat Bogdan Chirieac.

Dîncu: Am văzut cupoane de pensie de 700-800 de lei

„Nici nu se compară. Există câteva pensii mari care sunt în sistemul militar, dar e vorba de sistemul de justiție militar, care nu au legătură cu sistemul de pensii militar. Cea mai mică pensie militară, la regim de 25 de ani de activitate, este de 1058 de lei. Mi-au trimis pensionarii în aceste zile, pe Whatsapp și pe Facebook, cupoane și de 800 de lei, și de 700 de lei. Subofițeri sau maiștrii militari care au avut vechime și au ajuns să li se calculeze ... Nu este normal acest lucru. Deci, din perspectiva noastră, a Ministerului de Interne, a Ministerului Justiției, cu penitenciarele, și a Ministerului Apărării, sistemul de pensii de acum trebuie cu adevărat adus la principii de echitate, dar niciodată nu o să recalculăm după un principiu al contributivității care nu poate acționa retroactiv, pentru că este și imposibil de calculat.

Apoi, printre altele, pentru că Banca Mondială va fi un consultant și ne va face un nou sistem de pensii, nici nu putem, pentru că o parte din sistemul militar este secret de stat. Deci, să aruncăm bazele noastre de date acolo“, a explicat, la DC News, Vasile Dîncu.

