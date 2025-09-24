€ 5.0784
|
$ 4.3162
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 13:24 24 Sep 2025

Reacția Dianei Buzoianu, după ce moțiunea împotriva sa a fost respinsă în plenul Camerei Deputaților

Autor: Iulia Horovei
diana-buzoianu-mediu_06284100 Sursa foto: Agerpres
 

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a trecut miercuri printr-un test politic în Parlamentul României.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat miercuri, după respingerea moțiunii simple împotriva sa, că etapele legale trebuie realizate și că în privința Hidrocentralei de la Pașcani a avut analize făcute pe documente.

„Urmează să fie pe legea actuală, dacă legea este cea pe care ne uităm astăzi, urmează să fie înființat un comitet interministerial în care să fie analizate tehnic aceste studii. Că este nevoie de o analiză tehnică a acestor studii reiese inclusiv din faptul că analiza tehnică făcută în aceste comisii pentru Pașcani, de exemplu, s-a soldat nu cu o modificare, nu două, de trei ori, trei rânduri de modificări aduse studiilor de la Hidroelectrica. Deci, etapele legale trebuie să fie realizate, pentru că ele vor asigura la final că oamenii au și drepturile lor protejate și proiectele acestea sunt și în acord cu legislația de mediu”, a declarat Diana Buzoianu la Parlament.

Buzoianu: Foarte multă lume încearcă să transpună în aceste zile dispute

Întrebată despre Hidrocentrala de la Pașcani, ministrul Mediului a arătat că a avut aceste analize făcute pe documente.

„Și am spus chiar de luni că încercăm săptămâna aceasta, dacă nu cel târziu săptămâna viitoare. Sunt pur și simplu niște etape interne de semnături care mai trebuiau să fie aduse în ultimele zile. Repet, am avut acest studiu făcut separat de către Apele Române, pentru că voiam să ne asigurăm că rolul principal al acestor hidrocentrale este respectat și că toate măsurile au fost respectate. Am primit acum mai puțin de o săptămână acest studiu realizat de Apele Române. Drept urmare, el este pe un traseu clar”, a spus Buzoianu.

Întrebată ce părere are despre poziția celor din PSD, ministrul a răspuns: „Eu sunt mai puțin preocupată de părerile subiective. Sunt preocupată de, efectiv, legislație, să vedem, să discutăm obiectiv. Foarte multă lume încearcă să transpună în aceste zile dispute. Eu sunt liniștită pentru că știu că am de partea mea legea și, practic, legea astăzi este respectată la literă. Iar ăsta este un lucru pe care îl doresc absolut tuturor miniștrilor - să respecte absolut toată legislația la literă și sunt convinsă că asta vor face”, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

motiune
diana buzoianu
ministrul mediului
ministerul mediului
parlament
guvern
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Curs valutar BNR 24 septembrie 2025. Ce se întâmplă cu leul
Publicat acum 8 minute
O profesoară, înjunghiată de un elev, în Franța
Publicat acum 14 minute
Monica Pop: "E foarte grav dacă ai permis de conducere și ai această problemă!" Boala care provoacă accidente din senin
Publicat acum 27 minute
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
Publicat acum 37 minute
Maşină de poliţie, implicată într-un accident pe DN 1A în Prahova
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Sep 2025
Athanasiu: Bolile mele sunt și bolile oricărui bărbat ajuns la maturitate
Publicat pe 22 Sep 2025
Ce aduce Sezonul Balanței pentru fiecare zodie până pe 23 octombrie
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat acum 3 ore si 37 minute
Incendiul din Sectorul 2 s-a manifestat pe 7.000 de metri pătraţi. UPDATE: Anunțul Ministerului Mediului
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close