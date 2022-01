Reacția Biancăi Drăgușanu după ce a auzit ce părere are Iulia Albu despe ea: Îi recomand să fie atentă la ce zice despre mine

În cadrul emisiunii Poliția Modei de pe Antena Stars, Iulia Albu s-a arătat nemulțumită de stilul vestimentar al blondinei. Totodată, criticul vestimentar a mărturisit că uneori Bianca Drăgușanu întrece măsura atunci când își editează pozele pe care le pune pe Instagram. Aceasta mai este de părere că subțierea taliei nu o avantajează, conform Spynews.

Bianca Drăgușanu, replică acidă la adresa Iuliei Albu

Auzind toate vorbele spuse de Iulia Albu la adresa ei, Bianca Drăgușanu a reacționat dur. A avertizat-o pe stilistă spunându-i să aibă grijă ce va zice despre ea pe viitor.

”Ea orice ar face a păstrat stilul de naftalină. Îi recomand să fie atentă la ce zice despre mine, pentru că îi fac PR gratuit în stilul meu deja consacrat, iar eu sunt mega gipsy gueen”, a spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu și Iulia Albu se apreciază în secret

Cu toate acestea, Bianca a precizat că nu are nimic personal cu Iulia Albu și că amândouă să apreciază în secret de fapt și că dacă ar fi lăudat-o și-ar fi pierdut din farmec, astfel că îi înțelege atitudinea.

”Cred că nici ei nu-i place, dar se conformează bugetului. E chiar superbă și mirifică. Eu și dânsa avem oricum o relație civilizată și ne iubim în secret.

Chiar ne și apreciem, dat tot în secret. Și dacă stați și o analizați, e tot fanul meu și e tot un fel de apreciere ce face și acum, dar apreciere stilizată.

Până la urmă, dacă m-ar fi lăudat și-ar fi pierdut farmecul! Și eu la fel, dacă aș fi tăcut fără să o înțep, îmi pierdeam coroana de regină a mahalalei mele stilizate”, a mai spus Bianca Drăgușanu pentru playtech.ro.

VEZI ȘI: Bianca Drăgușanu și-a topit acidul din buze: Dacă aveam educație, aș fi fost cel mai bun medic estetician

Bianca Drăgușanu a spus care este motivul pentru care a recurs la o nouă intervenție estetică.

Bianca Drăgușanu a dezvăluit, în exclusivitate pentru Spectacola, să își dorește să arate mereu impecabil, iar imaginea este pentru ea un aspect foarte important. Chiar dacă de-a lungul timpului a fost adesea criticată din cauza operațiilor estetice, aceasta susține că va recurge la aceste proceduri ori de câte ori simte că este nevoie.

La mai puțin de o lună de la ultima intervenție estetică, frumoasa blondină i-a călcat din nou pragul medicului din Cluj, de data aceasta pentru a-și dizolva acidul din buze. Vedeta și-a dorit să aibă o altă formă, așa că nu a stat prea mult pe gânduri și a trecut la treabă.

"Erau foarte late, iar eu mi le doresc mai înguste și mai turtite"

„A fost o intervenție estetică pentru a-mi dizolva acidul din buze, pe care mi l-am injectat mulți, mulți ani la rând și este o procedură pe care trebuie să o repet timp de vreo două luni, cred. Nu pentru că nu vreau să mai am buzele mari, pentru că mie îmi place să am buzele mari, ci pentru că vreau să am o altă formă. Erau foarte late, iar eu mi le doresc mai înguste și mai turtite, să spun așa.

Și am optat pentru procedura asta care se injectează o substanță care topește acidul, dar nu dintr-odată că nu am avut curaj să fac dintr-odată. Și ieri am injectat partea de sus, probabil peste două săptămâni o să injectez tot partea de sus, o să aștept să se vindece și apoi o să încep o reconstrucție a lor, altă formă cu mai puțin volum”, a declarat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate pentru Spectacola.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News