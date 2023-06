Reacția actorului Florin Piersic la incidentul din Cluj: N-am jignit în viața mea pe nimeni, cu atât mai puțin cum scrie presa că ”l-am înjurat”

Actorul a fost filmat în momentul în care îndepărta un om al străzii de scenă, după ce acesta i-a întrerupt spectacolul. Ulterior, Florin Piersic a fost acuzat că l-a jignit pe respectivul bărbat. Îndrăgitul actor se apără și spune că a vorbit în glumă, nicidecum cu răutate.

„Aflu cu tristețe, că de câteva zile sunt pus la zid în presă pentru un episod petrecut la “Zilele Clujului”, în Piața Mare. De ce “cu tristețe”?

Pentru că încă odată nevoia de senzațional, de titluri pompoase în fața cititorilor, nu are limite. Cine ar revedea -fară intenții rele- momentul respectiv- în care mă adresez unui om al străzii apărut la marginea scenei, ar auzi tonul cu care i-am vorbit și anume în glumă. N-am jignit în viața mea pe nimeni, cu atât mai puțin cum scrie presa că ”l-am înjurat”, dovada fiind că publicul prezent s-a si amuzat”, a scris Florin Piersic pe Facebook.

Totodată, îndrăgitul actor a afirmat că nu a jignit niciodată pe nimeni și nici nu a tratat vreodată o altă persoană cu superioritate.

„Să fiți dumneavoastră sănătoși, cei care citiți aceste rânduri, de câte ori am întins bani unui om necăjit de pe stradă. Dacă am putut să fac bine cuiva în viața asta, am făcut. Cine mă cunoaște cât de cât, știe că n-am tratat niciodată pe nimeni cu superioritate și am dat tuturor aceeași atenție, fie că era vorba de o femeie de serviciu, academician, măturător de stradă, sau șef de stat”, a spus Florin Piersic.

De asemenea, Florin Piersic a spus că unui actor îi este greu să își susțină spectacolul atunci când este întrerupt.

„În general, este greu pentru un actor când trebuie să se prezinte în fața publicului, să fie bruiat, fie că e vorba de un telefon mobil sau de un personaj ca cel la care face presa referire.

Mulți colegi de ai mei, într-o asemenea situație, opresc pur și simplu spectacolul. Nu e genul meu să fac asta și consider că felul în care a fost prezentat, exagerat fie spus, “incidentul”, este făcut cu rea voință”, a subliniat actorul.

Florin Piersic a încheiat prin a spune că el va continua să creadă în continuare în bunătatea oamenilor.

„Știu că nu toată lumea mă iubește și nici nu trebuie, dar aflând de toată această tevatură, mă gândesc din nou la femeia aceea în vârstă, țăranca pe care am luat-o în mașină și care mi-a spus: ”Dom’ Florin, așa s-o făcut lumea de re’, că mă mir că se mai face ziuă”. Poate că trăiesc eu în niște timpuri în care, uneori, cu atâta schimbare în jur, parcă nu-mi mai găsesc locul. Poate că o să-mi spuneți că am rămas un naiv, un visător, dar nu vreau să renunț, vreau să cred că așa este, că oamenii au rămas buni”, a continuat Florin Piersic.

VEZI ȘI: Ce i-a cerut Florin Piersic lui Pablo Picasso, când s-au întâlnit, și cum a reacționat celebrul pictor: "Așa e la ei..."

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News