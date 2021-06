Răzvan Dumitrescu: Dacă ați fi trecut prin toate cum am trecut eu, nu v-ar ajunge? Nu ați spune ajunge?

„Nu obișnuiesc să scriu aici editoriale dar... acesta chiar nu este un EDITORIAL! Acum trei zile am împlinit fix 11 ani de când sunt la ANTENA 3. Doamne, cum trece timpul! 11 ani aici, aproape 7 la Realitatea TV (pe vremea când acela chiar era un post de televiziune), vreo doi ani la B1 TV care trebuia să se numească Fox TV România și probabil că voi spune la un moment dat de ce și cum a eșuat proiectul acela în parteneriat cu americanii… Alți patru ani pe la TVR, colaborator, căci angajat în acel loc nu mi-am dorit să fiu vreodată! Un an la SOTI, prima televiziune alternativă la cea oficială de stat, născută după Revoluție în Piața Universității… Mai adaug aici și vreo 10 ani de Radio Contact pentru că făceam mai multe lucruri în paralel pe atunci. A fost și multă presă scrisă, agenție de știri (Mediafax) , săptămânal ( Zig-Zag), cotidian (Curentul, Gardianul dar și alte colaborări), redactor-șef adjunct, redactor-șef, director…

Am văzut multe, am aflat și mai multe, v-am spus foarte multe!

Din toate acestea am învățat mult mai multe! Am învățat să nu fiu optimist pesta măsură ca să nu fiu prea dezamăgit până la urmă! Am înțeles de unde vin proverbele noastre mult prea numeroase sau zicalele de tipul “capul plecat sabia nu-l taie”. Aceasta din urmă pare a fi esența acestor meleaguri… Am aflat pe pielea mea că istoria se repetă mereu, chiar și asta scurtă a ultimilor 30 de ani are în interiorul ei episoade trase la indigo. Mi-am dat seama pe ce se bazează strategii politici când croiesc fel de fel de campanii electorale în folosul partidelor pentru care lucrează ca să va ia votul: pe memoria scurtă a oamenilor! Am mai aflat că Mulțimea are întodeauna dreptate mai ales atunci când nu are dreptate și că pe acest lucru se bazează cei care fură pas cu pas din drepturile și libertățile aceleiași Mulțimi în numele unor sloganuri ce par a fi idealuri!

De câte ori auziți într-o zi cuvântul DEMOCRAȚIE rostit apăsat de mai marii țării? Dar de câte ori auziți din gura acelorași personaje cuvintele “drepturi” și “libertăți”? De ce nu mai auziți nimic despre drepturi și libertăți dar auziți în schimb numai despre DEMOCRAȚIE? V-ați prins prin ce metodă ceva plin de conținut a fost înlocuit cu un simplu titlu, o lozincă?

Am mai aflat că o lozincă face mult mai mult decât o dezvăluire, o minciună poate fi mult mai apreciată decât un adevăr.

”Adevărul supără”- iată o altă zicala de pe aceste meleaguri! Am văzut cum poți fi pedepsit de mulți pentru că preferi să le spui adevărul în loc de ceea ce vor ei să audă și nu în ultimul rând am înțeles că foarte mulți aleg, țin sau votează cu cineva după principiul galeriilor echipelor de fotbal și nu după criteriul performanței celor care vin sau pleacă de la guvernare. Știu și cum s-ar putea muta munții din loc: cu 3% oameni bine pregtiti puși unde trebuie și cu doar 14% care să-i urmeze (cei care au studiat psihologia maselor cunosc bine aceste cifre!) și am mai înțeles că binele, normalul și bunul simț pierd constant aici la noi pentru că niciodată nu au reușit să-i adune pe cei 3% și pe ceilalți 14% care să-i urmeze!

Am văzut cu ochii mei, am scris, a fost pe prima pagină și a făcut mare vâlvă, felul în care s-a furat la alegerile din 1992, prin aruncarea la ghena de gunoi și incendierea unor buletine de vot ștampilate pe Emil Constantinescu și CDR și înlocuirea lor cu altele! Am văzut, la 19 ani distanță după acel moment, povestea sacilor cu voturi de la Sectorul 1. La capitolul EI pot și noi NU stăm fix ca în urmă cu 20 de ani pentru că nimic nu se pierde, totul se transformă, nu?

Ei bine, după 30 de ani ce ar mai fi de zis și de aflat? Dacă ați fi trecut prin toate astea așa cum am trecut eu, nu v-ar ajunge? Nu v-ați îmbolnăvi de pesimism sau chiar de altceva, nu ați spune la un moment dat ajunge?

Am aflat că tot ceea ce se întâmplă are în spate o mână de om și că vorba lui Vodă Lăpușneanu nu e doar o replică dintr-o piesă de teatru! Oare de ce ar mai trebui să aflu în continuare lucruri care se vor întâmpla fix după aceeași rețetă? La asta mă gândesc serios acum, dacă tot mă întreabă domnul Mark “la ce te gândești?” ori de câte ori deschid această pagină (n.r. de Facebook)!”, a scris, vineri, pe Facebook, Răzvan Dumitrescu.

„P.S. Nu credeți că mi-ar sta mai bine în postura din fotografie decât în cea de scotocitor prin gunoaiele neridicate produse de societatea în care trăim?”, a conchis Răzvan Dumitrescu.