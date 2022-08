Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO, Farmacist Formulator, specialist în Formularea și Evaluarea produsului dermatocosmetic, membru al Societății Române de Dermatologie a demontat, în cadrul Interviurilor Spectacola, mai multe mituri legate de acnee şi presupusele remedii ca pasta de dinți, razele solare sau apa mării.

Pasta de dinţi vindecă acneea şi coşurile?

Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO: ”Am avut câteva cazuri la cabinet în care unele persoane s-au ars pe faţă din cauza unei aplicări foarte intense de pastă de dinţi. Datorită mentolului pe care-l conţine, pasta de dinţi dă senzaţia, într-adevăr, că pielea se usucă şi că dispar coşurile. Totuşi, pasta de dinţi este fabuloasă pentru dinţi dar nu este şi remediul potrivit pentru acnee”.

Soarele tratează coşurile şi le usucă. Este adevărat?

Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO: "Datorită radiaţiilor ultraviolete, prea intense uneori, e posibil să ni se usuce toată pielea feţei, inclusiv părul şi pielea corpului, pentru că s deshidratează. Dar, cu siguranţă, nu soarele este tratamentul pentru coşuri. În schimb, dacă mergem la mare, ne expunem la soare şi intrăm în apa sărată, e posibil să avem o îmbunătăţire pe piele. Problema este că, după ce oprim această infuzie de apă sărată şi soare, este posibil să ne irităm foarte tare. De aceea ar trebui să fim foarte precaute, mai ales dacă tenul nostru are coşuleţe şi probleme. Niciodată nu o să ne expunem fără protecţie solară, pentru că e posibil să ne facem mai mult rău decât bine".

Dormitul pe burtă, cu faţa în pernă, ne aduce riduri. Fals?

Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO: ”Un somn odihnitor, cu siguranţă, o să ne-aducă o stare de bine dimineaţa, nicidecum riduri. Ci o satisfacţie pe pielea feţei în momentul în care ne trezim. Poziţia ideală de somn este poziţia în care ne simţim bine”.

Tenul gras are nevoie de hidratare sau nu?

Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO: ”Da!! Cred că e unul din cele mai întâlnite mituri - şi anume acela că tenul gras nu trebuie să fie hidratat. E o greşeală! În primul rând trebuie să facem o distincţie între hrănire şi hidratare. Produsele pentru ten deshidratat sunt produsele care aduc tenului surplus de apă, pentru că tenul are nevoie de foarte multă apă pentru a fi elastic. Produsele care hrănesc sunt, în schimb, produse mai grase. Uleiul sau sebumul pe care-l avem pe ten nu are nicio legătură cu apa de care are nevoie tenul pentru a fi hidratat. Şi e foarte important să nu facem greşeala de a spune, de exemplu. că un ulei hidratează. Un ulei hrăneşte, pentru că el aduce un strat gras. Şi poate, într-adevăr, să stimuleze şi să menţină hidratarea închizând pielea, făcând un "second skin". Un ulei o să hrănească şi nu va hidrata niciodată aşa cum hialuronicul va face pielea să fie hidratată dar nu o va hrăni”.

Este nevoie de protecţie solară şi în timpul iernii?

Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO: ”Da! Protecţia solară trebuie folosită 365 de zile pe an. Într-adevăr, în perioada caldă, pielea este mult mai atacată de radiaţiile ultraviolete. E foarte important să aducem pielii, pe lângă protecţie solară, şi antioxidanţi. Antioxidanţii sunt acei mici luptători cu ultravioletele. Stimulează regenerarea pielii şi ajută să nu ne fotopigmentăm, să nu ne fotoîmbătrânim pielea şi amplifică foarte tare protecţia solară”.

