Răspunsul lui Sorin Grindeanu la o nouă majorare de TVA

Președintele interimar al PSD a discutat despre ipoteza unei noi măriri de TVA.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a precizat luni că nu s-a discutat „nici măcar o dată” în coaliția de guvernare despre o nouă majorare a TVA, menționând că informațiile privind o eventuală creștere a acestei cote sunt „un lucru fals”.

Sorin Grindeanu: „E un lucru fals aruncat pe piață”

„Am văzut această știre legate de majorarea TVA. Nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliție, nici măcar înainte de învestirea Guvernului Bolojan despre un asemenea scenariu. E un lucru fals aruncat pe piață și noi n-am făcut parte”, a afirmat Grindeanu, la Parlament, întrebat pe această temă, potrivit Agerpres.

Citește și: Primarul care a anunțat că-și dă demisia și pleacă acasă. „Eu cu șase oameni nu pot lucra”

Premierul Ilie Bolojan se va prezenta luni, de la ora 19:00, în fața Parlamentului pentru a-și asuma răspunderea asupra a cinci legi din Pachetul 2 de măsuri fiscale. Pachetul inițial includea șase proiecte, însă unul dintre ele, referitor la reducerea cheltuielilor în administrația locală, a fost amânat cu două săptămâni din cauza lipsei unui acord între liderii coaliției.

Citește și: PSD, provocare pentru Bolojan în contextul pachetelor austerității. Va avea curaj să o facă?

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News