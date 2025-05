Răspunsul bizar al lui Putin, întrebat dacă nu-i vine câteodată impulsul să lovească pur şi simplu pe cineva

Interviul acordat lui Pavel Zarubin, renumit a fi jurnalistul ”personal” al lui Vladimir Putin, va fi difuzat în Rusia pe data de 4 mai 2025. A fost filmat în apartamentul lui Putin de la Kremlin, unde președintele Rusiei spune că și-a petrecut majoritatea norților din ultimii trei ani.

”În aparență sunteţi întotdeauna foarte rece, reținut. Nu vă vine niciodată impulsul să loviţi pur şi simplu pe cineva?”, l-a întrebat Pavel Zarubin.

”Întotdeauna. Întotdeauna. Trăiesc cu asta, dar mă lupt cu ea”, i-a răspuns râzând Putin, conform unei înregistrări de pe contul de Telegram al lui Pavel Zarubin.

Video unde a fost filmat interviul

Putin showed journalist Pavel Zarubin his apartment in the Kremlin and admitted that he has been spending the night there almost every day for the past 3 years. pic.twitter.com/dhvhXLMXlK