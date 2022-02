Ramona Păuleanu, MIRACOLUL care l-a salvat pe Luca. Bebelușul a stat 8 luni în spital. ”Nu ai zice că a trecut prin ce a trecut”

Ramona Păuleanu a trăit un coșmar în ultimul an. Prezentatoarea TV a născut prematur gemeni, iar băiețelul a stat în spital timp de opt luni.

Ramona Păuleanu poate să zâmbească din nou, după ce, timp de 8 luni, a sperat într-o minune care să-i vindece bebelușul. Prezentatoarea TV a născut prematur, la 29 de săptămâni, gemeni, pe Alexandra și pe Luca.

Alexandra s-a născut sănătoasă și a putut merge acasă cu mama ei. În schimb, micuțul Luca a petrecut mai bine de 8 luni în spital, intubat și înconjurat de medici care se rugau ca Dumnezeu să facă o minune. Băiețelul s-a născut cu probleme de sănătate, însă problema majoră, care i-a pus viața în pericol, a fost o bacterie luată din spital, care l-a destabilizat total.

Ramona Păuleanu: Respira doar cu ajutorul aparatelor



Ramona Păuleanu a avut o intervenție în emisiunea ”La Măruță”, de la PRO TV, în care a vorbit despre drama prin care a trecut în tot acest timp.



“Am avut o sarcină dificilă și am născut la 29 de săptămâni. (…) Am născut de urgență. Pe băiat l-am născut cu o suferință fetală. La un moment dat își revenise, avusese probleme cu respirația. Așa că a luat un tratament, i-a scăzut puternic imunitatea și apoi a luat o bacterie din spital. Apoi a putut respira doar cu ajutorul aparatelor. Șase luni și jumătate a durat tot acest chin. A fost un miracol de la medici și la Dumnezeu că și-a revenit”, a declarat Ramona în emisiunea La Măruță, de la Pro TV.

Prezentatoarea TV dă vina pe spital pentru starea de sănătate a fiului ei și spune că nu ar fi avut cum să ia din altă parte acea bacterie.

”Nu avea de unde să ia bacteria aceasta. Asta i s-a întâmplat din cauza spitalului. Trebuie luate măsuri, nu se poate așa ceva”, a mai spus vedeta.

Luca și-a revenit complet

Din fericire, starea micuțului s-a ameliorat. Acum, bebelușul este acasă alături de familia sa, iar prezentatoarea Tv este în culmea fericirii.

“Important este că nu a rămas cu sechele. Deocamdată nu stă în funduleț, dar este foarte activ. Se răsucește și dă din mânuțe! Nu ai zice că a trecut prin ce a trecut”, a mai spus vedeta, în emisiunea de la PRO TV.

Ramona Păuleanu a ținut ascunsă drama prin care trecea

Prezentatoarea Tv a vorbit despre problemele de sănătate ale fiului ei, abia în urmă cu câteva luni.

”Am tot amânat momentul ăsta, sperând că altfel vă arăta `întoarcerea` mea la voi. Dar iată că timpul a trecut și trece, iar ceea ce era dat că sigur, nu e decât o dureroasă așteptare și incertitudine. Am născut doi pui, o fată și un băiat, mult mai devreme decât trebuia. Alexandra și Luca. Probabil că așa a fost să fie. Universul s-a grăbit. Trebuie să fi fost universul pentru că, altfel, nici eu și nici ei nu erau pregătiți. Era într-o joi, seara, după o zi ciudată, când am fost dusă de urgență în sala de operații. În sala aia, pe masa aia, a fost pentru prima data în viață când mi-au clănțănit dinții în gură de frică. Erau prea fragili. Amândoi, dar mai ales Luca. Iar peste toată fragilitatea asta, o bacterie luată din spital l-a destabilizat complet, luptând și în momentul de față să se facă bine. Sistemul ăsta l-a salvat și l-a prăpădit”, scria Ramona pe rețelele de socializare în urmă cu câteva luni.

Recuperarea lui Luca, ”un miracol”

După ce și-a adus și băiețelul acasă, de Crăciun, prezentatoarea TV le-a explicat internauților cum au reușit medicii să-i salveze fiul.

”Spunea cineva la postarea trecuta că nu Dumnezeu ne-a ajutat să vina acasă, ci medicii. După tot ce am trăit, tind să-l contrazic. Fire cerebrală, cu picioarele pe pământ, spun cu toată convingerea că Dumnezeu nu putea fără medici, dar nici medicii fără El. Îi vedeți aici pe unii dintre cei care l-au îngrijit în aceasta jumătate de an, cărora le voi purta întotdeauna o veșnică recunoștință, și mai ales domnului dr Cârstoveanu și doamnei doctor Bizubac. Oameni care cred, sunt de aceeași părere cu mine. Că au asistat și la un miracol, pe lângă priceperea lor, reușind să trimită acasă un copil cu zero la suta șanse de supraviețuire în prima lună de internare!”, a explicat vedeta pe Instagram.

