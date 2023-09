Raed Arafat prezintă cauzele exploziilor de la Crevedia. Raportul preliminar. "Dacă nu interveneam cu roboți erau mai multe victime"

Iată principalele declarații ale lui Raed Arafat:

- Obiectivul a fost autorizat în octombrie 2011 de către ISU Dâmbovița. În iulie 2020, în urma primirii unei sesizari ISU Dâmbovița a efectuat un control care arăta că nu mai respecta regula inițială a autorizării. Autorizația le-a fost anulată pe 30 iulie 2020. S-a descoperit existența unei pompe neomologate și scăpări de gaze. Au dat amendă de 10 000 lei.

- în 31 iulie, au fost notificate Prefectura Dâmbovița, Inspectoratul de Stat în Construcții, IGSU și Primăria Crevedia despre decizie.

- În 28 septembrie a fost executat un nou control inopinat, fiind observat faptul că se continua funcționarea. La al doilea control s-a dat o amendă de 40 000 lei. Acționarii au decis închiderea punctului de lucru de la Crevedia.

- prin 112 s-a primit un apel că este un incendiu la o locuință. Așa s-a dat prin telefon prima dată. Anunțarea evenimentului a fost făcută de cetățenii care locuiau în zonă. Ulterior au fost făcute mai multe apeluri. ISU Dâmbovița a fost anunțat inițial. Acțiunile luate imediat au fost: la nivelul dispeceratului Dâmbovița a fost alertată garda de intervenție. Au fost trimise ambulanțe și echipe de intervenție. A fost anunțat ISU București, având un punct de intervenție la Buftea. Ca urmare a apelurilor multiple, dispeceratul ISU Dâmbovița suplimentează ajutoarele trimise la fața locului.

- Un lucru pe care vreau să-l subliniez este că hidrantul nu avea presiune. Alimentarea cu apă se făcea prin "navetă". Mașinile plecau și alimentau. Unele alimentau la "Academia Titi Aur".

- la 19:06 au ajuns la intervenție primele echipaje de la detașamentul Buftea, apelul fiind la 18:48. S-au dat diferite informații false că s-a intervenit foarte târziu. Șeful turei de serviciu de la Buftea raportează că incendiul se manifestă violent la o locuință și că arde o cisternă. Atât a putut să vadă când a ajuns.

-la 19:10 au ajuns și primele echipaje de la ISU Dâmbovița. Zona era efectiv tăiată în două din cauza incendiului și nu se puteau deplasa între cele două zone. Erau două zone de intervenție coordonate comun. Se constată că incendiul se manifestă la o cisternă GPL și la două locuințe din apropiere. Mai erau două cisterne parcate pe Drumul Național care la început nu se puteau vedea din cauza fumului.

-primele măsuri luate au fost evacuarea populației din zonă, fiind pericol de incendiu și la alte case. S-a realizat dispozitivul de răcire a cisternelor din exterior.

-echipajele medicale care au ajuns la fața locului au identificat un număr de 8 victime, ca urmare a identificării primului eveniment. Una din aceste persoane a intrat în stop cardio respirator, fiind declarată decedată la spital.

-fiecare din cele două componente au început să solicite sprijin suplimentar. Au fost trimise suplimentar si ambulanțe și mașini de pompieri, inclusiv mașini cu roboți.

-pentru a răspunde măsurilor de sprijin, au fost mobilizate echipe de la ISU Dâmbovița și de la București-Ilfov. Pentru că nu aveam cunoștință despre cantitatea de gaz din zonă s-a acționat pentru răcirea permanentă. S-a reușit retragerea unei părți a pompierilor din zonă și s-a câștigat timp pentru că a doua explozie s-ar fi putut produce mult mai devreme și probabil mult mai mare.

-la 19:25 ofițerul de serviciu pe inspectorat al ISU BIF confirmă planul de acțiune propus anterior. la 19:30 se activează grupa operativă la ISU Dâmbovița care se deplaseză la locul intervenției. la 19:32 s-a emis mesaj RO ALERT de câte ISU Dâmbovița. La nivelul județului a fost activat planul roșu la 19:39. Bucureștiul era în sprijin deci de-asta nu s-a activat planul roșu la nivelul Bucurestiului.

-concomitent cu acțiunile specifice de intervenție asupra focarelor, a continuat acțiunea de evacuare a populației, ajungând ca la final populația să fie evacuată pe o suprafață de 50 000 de metri pătrați în jurul incendiului.

-conducerea intervenției, partea tehnică este condusă și executată de pompieri. Eu când am ajuns acolo ca și comandant al acțiunii, totul era stabilit. Trecuse o oră de la intervenție și totul era în desfășurare. Nu a venit doctorul Arafat să dea dispoziție cum se stinge incendiul, asta nu se face. Vreau ca toată lumea să înțeleagă acest lucru. Am insistat pentru trimiterea rapidă a roboților și retragerea pompierilor de la locul intervenției. Chiar dacă se dăduse comanda de evacuare a zonei, oamenii treceau în continuare, zona nu permitea un control ermetic. Eu am insistat pentru evacuarea civililor până la distanța care era considerată zonă sigură. S-a reușit acest lucru, pentru că altfel am fi avut zeci de civili morți sau chiar răniți acolo. La fel și în cazul pompierilor, dacă nu se intervenea cu roboți. Inițial aveam foarte mulți pompieri la răcirea cisternelor. Am insistat foarte mult pe acest lucru.

-robotul poate fi manipulat de la o distanță de 600 de metri, iar cu amplificator de semnal poate ajunge până la un kilometru. Dar totul depinde de ce obstacole sunt în zonă. Pompierul fotografiat lângă robot a vrut mai întâi să se asigure că acesta funcționează. Apoi s-a retras, iar pompierul nu a pățit nimic. Cei care au văzut o poză fixă nu pot pretinde că știu tot filmul evenimentului.

