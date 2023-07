Radu Oprea anunță că OUG privind Programul Construct Plus a fost aprobată

Guvernul a aprobat ordonanţa de urgenţă privind derularea Programului naţional Construct Plus, a transmis vineri, ministrul Economiei, Radu Oprea.

'Ordonanţa de urgenţă pentru aprobarea şi finanţarea programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii, Programul Construct Plus, a fost astăzi aprobată în şedinţa de Guvern. A fost în primă lectură în prima şedinţă de Guvern a Cabinetului Ciolacu, am făcut atunci o prezentare în care am spus de ce este necesară o astfel de schemă de ajutor de stat, pentru că astăzi importăm 8,2 miliarde euro materiale de construcţii pentru toate lucrările pe care le avem în operă, fie că vorbim despre marile proiecte de investiţii, fie că vorbim despre proiectele prin 'Anghel Saligny' sau construcţiile private', a declarat Oprea, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, după şedinţa de Guvern.

Guvernul doreşte să echilibreze balanţa comercială în acest domeniu

Potrivit acestuia, Guvernul doreşte să echilibreze balanţa comercială în acest domeniu, să dezvolte noi capacităţi de producţie în zonele defavorizate, să sprijine achiziţia de licenţe, de brevete, să stimuleze proprietatea intelectuală, astfel încât şi constructorii români să fie mai implicaţi în partea de cercetare - dezvoltare pe materiale noi. Suma ce va fi alocată pentru acest an programului este echivalentul în lei a 150 milioane euro.

'Ceea ce ştim este că poate să crească producţia de materiale de construcţii cu cel puţin 10%, iar aceasta se traduce printr-o sporire cu 500 de milioane de euro a producţiei din România şi este o ţintă de cel puţin 20.000 de locuri de muncă, pe cifrele macroeconomice', a menţionat el.

Radu Oprea a precizat că urmează să fie elaborat ghidul programului, care va fi aprobat printr-o hotărâre de Guvern. 'Acest lucru îl vom face transparent, prin dialog cu producătorii de materiale de construcţii cu care ne-am întâlnit deja, pentru a putea avea proiecte care să fie într-adevăr necesare şi să fie proiecte care pot să aducă competitivitatea producătorilor de materiale de construcţii din România', a explicat ministrul.

