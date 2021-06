Radu Bălănescu, Mare Maestru al Marii Loje Naţionale din România, despre evenimentul toamnei: Pentru țară e un lucru foarte bun / VIDEO

„Avem câteva lucruri importante de realizat și cel mai important obiectiv, pe care îl legăm de România, este găzduirea conferinței europene a Marilor Cancelari și Marilor Secretari. Este un eveniment extrem de important care închide un ciclu reprezentat de conferința mondială, acesta este al treilea ca importanță. Fără îndoială, are ca subiect principal comunicarea de după pandemie, post pandemie.

Îi așteptăm cu drag pe toți oaspeții noștri din toate Marile Loji regulare ale Europei și cred eu că va fi ca de fiecare dată un eveniment foarte reușit al Marii Loje Naționale din România. Pentru țară este un lucru foarte bun pentru că vin să ne viziteze un număr mare de oameni care știu să aprecieze niște realizări, niște lucruri pe care le văd și care se întâmplă. Va avea loc în septembrie, data de 24-25. Va fi evenimentul toamnei”, a spus Bălănescu, în emisiunea moderată de analistul politic Bogdan Chirieac.

Obiectivul sociocultural continuă să se construiască, mai spune Marele Maestru

„Obiectivul sociocultural continuă să se construiască. Pot să vă spun că va fi gata tot ce înseamnă exterior: structură de rezistență, tot ce trebuie, dar și fațadă. În jurul datei de 1 octombrie se începe în interior realizarea instalațiilor cu tot ceea ce este nevoie și se trece la finisaje. Noi credem că poate, în jurul datei de 1 decembrie, la anul, să fim gata. Așa sperăm”, a adăugat el.

„Un obiectiv care rămâne – l-ați făcut fiind inspirați de un obiectiv similar din Londra, mi-ați spus”, a transmis Chirieac. „Nu este similar, cel din Londra are vechimea pe care o are, nimic nu se poate compara cu ce este în Londra pentru că acolo este leagănul masoneriei universale, deci nu... Dar este important că noi am reușit în acești ani să realizăm un astfel de obiectiv. Îi spune obiectiv sociocultural în mod real pentru că va fi deschis și se va putea vizita de către oricine, orice cetățean al României, cu sală de expoziție, muzeu, bibliotecă”, a răspuns Bălănescu.

