Putin a obținut un miliard de euro de la UE cu ajutorul Bulgariei, printr-o firmă privată de petrol din Rusia

Anul trecut, UE a acordat Sofiei o excepție de la sancțiuni pentru a-și proteja cetățenii de pene energetice. În urma aceasta, Rusia a obținut beneficii.

Kremlinul a obținut un miliard de euro în plus pentru eforturile sale de război în acest an, după ce cea mai mare firmă privată de petrol din Rusia a exploatat lacunele din regulile de sancțiuni ale UE, cu ajutorul Bulgariei.

Aprofundând o excepție unică la interdicția de petrol rusesc a UE, Bulgaria a permis transportul a milioane de barili de petrol rusesc la o rafinărie locală deținută de ruși, care a exportat ulterior diverse combustibili rafinați în străinătate, inclusiv în țările UE, potrivit unei anchete efectuate de ONG-ul Global Witness, institutul de cercetare Center for the Study of Democracy (CSD) și Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), precum și raportări independente de POLITICO.

Această scăpare a generat suficiente venituri pentru Moscova pentru a finanța grupul mercenar Wagner timp de un an, conform președintelui rus Vladimir Putin. A generat, de asemenea, aproape 500 de milioane de euro în profituri pentru proprietarul rafinăriei Lukoil de la momentul excepției pe 5 februarie, conform unei analize clasificate pregătite pentru parlamentul Bulgariei și văzută de POLITICO.

Specialiștii susțin că nu se încalcă direct sancțiunile

Acest lucru nu pare să încalce direct sancțiunile, conform specialiștilor în sancțiuni, atât Bulgaria cât și Lukoil susțin că este legal. Cu toate acestea, țările UE și legislatorii din Bulgaria cer acum Bruxelles-ului să întărească regulile care acordă țării un tratament special în timp ce Comisia Europeană pregătește cel de-al 12-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, așteptat să fie prezentat în zilele următoare.

„Cel puțin ar trebui să întărească sancțiunile și să strângă regimul derogărilor”, a declarat Delyan Dobrev, președintele comitetului energetic din parlamentul Bulgariei. „Dar cel mai optim lucru de făcut este să renunțăm pur și simplu la această derogare”, a mai declarat acesta.

Problema arată, de asemenea, dificultățile cu care se confruntă UE în elaborarea unor sancțiuni eficiente împotriva Moscovei după invazia sa din Ucraina, deoarece aplicarea locală rămâne lacunară, iar limbajul legal ambiguu a deschis căi pentru exploatare.

„Regimul de sancțiuni este atât de plin de orificii încât orice am face, întotdeauna suntem cu trei luni în urma rușilor”, a spus un diplomat al UE, care, ca și alții, a primit anonimatul pentru a vorbi sincer.

