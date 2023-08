Psihologul Mihai Copăceanu, analiză dură după accidentul de la 2 Mai. "Drogurile ucid. Noi ce facem? Stăm şi comentăm pe Facebook?"

"Drogurile ucid ! Noi ce facem? Stăm și comentăm pe FB?

Un tânăr şofer de 19 ani a lovit un grup de 8 tineri care se plimbau de dimineață la mare. Doi tineri (18 și 20 de ani) au murit pe loc, alții au ajuns la spital. Consumase un "cocktail de droguri", cocaină, amfetamină și metamfetamină, spun primele surse. Presa a vrut imediat să afle cine este băiatul, cum arată, cine sunt părinții, cât costă mașina de colecție pe care a condus-o, i-au identificat conturile de socializare și au publicat numele acestuia, pozele și un tricou pe care era scris ”Drogurile sunt viaţa mea”.

Okey, putem mai mult decât atât? Mai mult decât superficialitate? Nu ne ajută cu nimic să aruncăm cu ură, blesteme și lovituri asupra familiei. Drogurile nu afectează doar „băieții de bani gata”. E un mit. Și o eroare să gândim așa!

Există situații care se pot preveni și altele nu. Aproape toți părinții își iubesc copiii și ar face orice pentru sănătatea și bunăstarea lor. Dar asta e altă discuție! Nu despre părinți e vorba! Vreau însă să vedem fenomenul consumului de droguri cu mai multă maturitate, cu responsabilitate și prin abordări eficiente. Nici faptul că tânărul va fi condamnat la 20, 30 de ani de închisoare nu schimbă cu nimic problematica gravă a drogurilor în România", a scris Mihai Copăceanu pe Facebook.

10 aspecte pentru o abordare eficientă

"Legea Anastasia. Toți cei care consumă droguri nu se gândesc la accidente rutiere, la violență, la situații care să le pună viața lor și a altora în pericol. Măsurile eficiente nu sunt cele care abordează și tratează doar cazurile individuale. Indiferent de legi, de numărul anilor de condamnare (pot fi 50, poate fi condamnări pe viață) înțelegem că tot vor există consumatori de droguri și unii se vor urca la volan.

O abordare eficientă înseamnă mai multe aspecte:

1. Dacă cineva are o problemă de consum (și aspectul acesta deseori este cunoscut) o familie responsabilă nu ii mai permite să dețină acces la mașină, la nicio mașină. I-ai luat cheile și continui cu restricțiile (chiar de ar însemna luni de zile).

2. Dacă l-ai văzut în seara aceasta pe prietenul tău că a consumat, îl oprești să urce la volan, chiar dacă se supără pe tine, chiar dacă devine violent și chiar dacă ești forțat să suni la 112. Prefer un prieten supărat pe tine, un tânăr cu dosar penal pentru conducere și consum, decât un tânăr condamnat pentru omor. I-ai luat cheile.

3. Mare parte dintre tinerii care consumă droguri o fac într-un context social, o fac cel puțin cu un martor de față, dacă nu cu prietenii apropiați și asta înseamnă că cel puțin în unele situații consumatorii pot fi opriți să urce la volan și astfel se pot salva vieți. Cred că aici mai putem lucra. La responsabilitate civică și umană! Vreau mai mult decât "nu e treabea mea, nu mă bag !".

4. Seara, în weekend și în vacanță se consumă mult mai multe droguri. Numărul consumatorilor crește, numărul deceselor crește. Comisia Europeană prezenta peste 1.200 de decese pe seama consumului de droguri la volan, în 16 state/an.

5. Tot CE recomandă testarea pentru droguri, instruirea polițiștilor, fiind vorba de metode ușoare, rapide și noninvazive, care necesită confirmare prin alte probe (de sânge). Am zis-o la un moment dat. FIECARE POLIȚIST RUTIER CARE A IEȘIT PE STRADĂ are nevoie să dețină teste antidrog. Am tot avut ani la rând povestea cu fiola. Fiola e învechită. Drogurile au luat locul alcoolului! Ceea ce încă nu se întâmplă in România. MAI are obligația de a suplimenta testele la fiecare echipaj rutier din orașele sau satele României. Testare, Testare, Testare Ministerul Afacerilor Interne, România

6. Consumul de droguri in România nu mai reprezintă o excepție, ceva de speriat, de care auzim și ne facem cruce. Este un fenomen generalizat. Tinerii nu se rezumă la niște iarbă ieftină, consumul de substanțe psihoactive noi este in creștere, cocaină, amfetamină, pastile (Ecstasy,etc), putem găsi orice in România in mai puțin de 30 de minute. Ce înseamnă asta?

7. Că nu e îndeajuns doar să trimitem polițiști și psihologi prin școli să le vorbească copiilor despre cât de rele sunt drogurile. Prezentări inutile, desene antidrog, imagini cu dependenți. Copiii care ascultă știu deja treaba asta! Ei au nevoie de abilități de a refuza consumul atunci când sunt la risc !

8. Avem nevoie urgentă de abordări sistematice, constante, în întreg sistemul educațional de la primar la liceu, de abordări social-psihologice, nu doar de pedepse, de poliție și antidrog. Avem nevoie de o societate sănătoasă și responsabilă, iar sănătatea mintală să reprezinte o prioritate.

9. Cele mai dese motive pentru care tinerii consumă sunt de natură psiho-emoţională, tocmai aceste aspecte necesită abordare responsabilă. Și avem nevoie de o societate sănătoasă!

10. Tinerii devin mult mai rapid dependenți, uneori și după o singură doză, iar dependența nu se rezolva cu amenințări, pedepse, nici cu o ședință, două la psiholog", a concluzionat specialistul.

