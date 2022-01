„Sunt tensiuni în partide”, a spus, vineri, Bogdan Chirieac, lansând și câteva previziuni pentru acest an.

„Din punct de vedere politic, va fi fierbinte, încă de la începutul anului s-a dovedit acest lucru. Chestiunea cu facturile nu rămâne așa. Sigur că, la un moment dat, opinia publică va răbufni, indiferent de cât nu e scoasă, de cât e ținută, de cât nu e încurajată de cei care de obicei se pricep la a scoate lumea în stradă”, a spus Bogdan Chirieac, vineri, în cadrul emisiunii „Deferiți mass-media” de la DC News TV.

„Este un nivel de nemulțumire uriaș”, a continuat Bogdan Chirieac. „Este o scădere a nivelului de trai, cu inflație de 10 la sută nici nu are cum să fie altfel. Sunt probleme importante - și cu atragerea de fonduri europene și cu atragerea de bani din PNRR. Eu nu cred că PSD conduce și că a luat puterea în această guvernare. Nu văd lucrul acesta. De altfel, în afară de câțiva miniștri, să-l cităm și pe Vasile Dîncu, care văd că se agită, încearcă, se mișcă, în rest nu sunt spectaculoși. Sunt câțiva, dar puțini. Pe premierul Nicolae Ciucă, deocamdată, nu-l văd deloc ca om politic, de altfel nici nu iese, nici nu comunică, ceea ce nu este în regulă”, a spus analistul Bogdan Chirieac.

„Sunt tensiuni în partide. Sunt tensiuni și la partidele mici. Deci, eu sunt așa de optimist în privința acestui an, dar poate mă înșel”, a concluzionat Bogdan Chirieac.

*acest articol reprezintă o opinie

Gușă, clipe grele din cauza Covid-19: A fost complicat

Cozmin Gușă a dezvăluit la emisiunea „Deferiți mass-media”, de la DC News TV, că la început de an a avut grijă de mama și de socrii lui, care au fost infectați cu SARS-CoV-2.

În cadrul ediției de vineri, 14 ianuarie, a emisiunii „Deferiți mass-media”, Cozmin Gușă a mărturisit de ce nu a putut să se vadă cu președintele PSD, Marcel Ciolacu.

„Am vrut să mă văd cu Ciolacu, trebuie să recunosc, ca să mai vorbim una-alta. Dar, la final de an, m-a incomodat Covidul meu. La început de an, Covidul mamei mele și al socrilor mei... A trebuit să am grijă de ei, de la 82 de ani încolo este mai complicat cu Covidul”, a declarat Cozmin Gușă la DC News TV.

