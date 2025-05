Provocare pentru Nicușor Dan cu un guvern limitat, ”de sacrificiu”. Bogdan Chirieac: Vine furtuna. Asta se va întâmpla cu noi acum

Vezi și - Bogdan Chirieac, avertisment: Luna de miere a domnului Nicușor Dan va fi extrem de scurtă!

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat, duminică, de jurnalista Violeta Romanescu, la România TV, ce va face Nicușor Dan, în contextul în care a promis în campanie că nu va permite mărirea TVA-ului și care sunt variantele realizabile, în termen scurt, pentru scăderea deficitului?

Există măsuri, pe termen scurt, de reducere a deficitului?

”Atragerea de fonduri europene, care nu se poate face peste noapte. Avem întârzieri uriașe în atragerea de fonduri europene, pe programul 2021-2027 și PNRR este în gard, ca să spunem așa. În acest moment, nu există nicio măsură rapidă, de azi pe mâine, care să rezolve situația complicată. Domnul președinte Nicușor Dan nu mărește TVA-ul, ci primul ministru. Dacă se mărește TVA-ul, trebuie mărite și celelalte taxe și impozite. Nici cheltuielile nu pot fi reduse de azi pe mâine și dacă se ia decizia nefastă de a se da oameni afară de la stat, fiindcă oamenii aceia se duc în șomaj și e foarte greu să găsească locuri de muncă pe piața privată. Ei au drepturi. Trebuie plătite salarii compensatorii, șomaj etc. Deci, cheltuielile, inițial, cresc. Apoi, după un timp, se reduc. Situația este extrem de gravă în acest moment”, a declarat Bogdan Chirieac.

”Ce s-a promis în campanie, s-a promis. Cine a avut încredere în promisiunile de campanie, felicitările noastre!, a completat, într-un ton ironic, Bogdan Chirieac.

Scenariul unui guvern minoritar, de sacrificiu, cu mandat limitat la 1 an

Bogdan Chirieac a fost întrebat despre scenariul unui guvern minoritar, de sacrificiu, cu mandat limitat la 1 an, luat în calcul de Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dar și despre ideea că PSD nu dorește la guvernare.

”Da, există opinia majoritară în PSD să sprjine un guvern minoritar, aflându-se în opoziție. Da, există această idee. Nu știu ce va face domnul Sorin Grindeanu, care are un cuvânt greu de spus. Am înțeles că are mandatul și să negocieze dacă intră PSD sau nu la guvernare. Dar aceasta sunt planuri utopice. Într-un an nu se rezolvă situația.

Știți cum suntem acum? Suntem bine la căldură. Și, din afară, ne anunță, la meteo, doamna Mateescu că vine o furtună mare. Și noi nu vedem nimic, dar doamna Mateescu nu se înșală: Vine furtuna! Asta se va întâmpla cu noi acum. Vrând, nevrând, furtuna vine cu grindină, cu viscol! Or, să spun că într-un an se rezolvă cu măsurile nepopulare... nu! Este vorba despre ani, în care este nevoie de măsuri nepopulare, de reforma statului putred. Ne întrebăm de ce am ajuns aici, deoarece cu statul actual aici puteai să ajungi, cu cheltuieli uriașe ale statului.

”Cred că a fost și cea mai proastă guvernare a domnului Ciolacu. De departe, guvernarea lui Ciolacu a fost efectiv dezastruoasă, dacă ne uităm la ce se întâmplă și ce ne așteaptă”, a spus Violeta Romanescu.

Cum s-a ajuns aici

”Eu am văzut creșterea de PIB. Cu toată dragostea, este guvernare PNL din anul 2020 de la domnul Ludovic Orban. De atunci, s-au rupt zăgazurile. A venit și pandemia, războiul, criza energetică, reforma statului a întârziat, s-au fript la degete cu pensiile speciale. Când au încercat cu reducerea cheltuielilor la stat, rezultatul a fost mărirea cheltuielilor. Au făcut ceva bine, prin majorarea investițiilor în infrastructură. Și nu au reușit să absoarbă fonduri europene, a fost domnul Boloș acolo, gardianul infernului. Vedeți că tot acolo e acum dânsul. Birocrația din România nu permite, întârzie atragerea de fonduri europene. Aici suntem”, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

