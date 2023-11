Proteste violente pro-Palestina în Londra. Bărbat atacat pentru că afișa o pancartă pe care scria că militanții Hamas sunt teroriști

„Până acum, în cursul zilei de azi am efectuat un total de 11 arestări. Demonstranții încep să părăsească Trafalgar Square, iar ofițerii rămân cu un grup mai mic de protestatari care s-au adunat în Pall Mall. Vom reveni mai târziu cu detalii privind aceste arestări”, se arată într-o comunicare a poliției.

Sit in protest at the Oxford Circus, London demanding #CeasefireForGazaNOW !

În mai multe imagini care circulă pe rețelele sociale se pot observa ciocniri între manifestanți și forțele de ordine.

Au fost lansate inclusiv de artificii împotriva poliției.

Firework clashes erupt between protesters and police in London's Trafalgar Square. Demonstrators expressing their views regarding the Israel-Palestine conflict engage in confrontations with law enforcement.