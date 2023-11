Proteste în Madrid. Manifestanții care protestau pașnic au fost gazați și bătuți cu bastoane - VIDEO

Au fost lupte de stradă azi-noapte în Madrid. Poliția a intrat în forţă într-un grup de câteva sute de manifestanți, printre care multe persoane în vârstă și chiar copii, care protestau pașnic față de amnistierea liderului separatist Carles Puigdemont. S-a tras cu gaze lacrimogene în mulţime, iar unii au fost bătuţi cu bastoanele.

Spaniolii sunt nemulțumiți de faptul că premierul Pedro Sanchez i-a oferit iertarea liderului separatist Carles Puigdemont, care a vrut să rupă Catalonia de Spania în 2017, în schimbul voturilor de care are nevoie pentru un nou mandat în fruntea Guvernului.

La un moment dat, însă, deși oamenii protestau pașnic, dubele de poliție au început să împingă mulțimea.

Oana Dobrescu, corespondent TVR în Spania: „Poliția a intervenit în forță și aruncă cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea din fața sediului socialist din centrul Madridului. Se aud bubuituri, iar oamenii pleacă speriați.”

Polițiștii au primit ordin să elibereze toate străzile și au folosit armamentul din dotare.

Incidentele i-au înverșunat și mai mult pe spanioli, care au anunțat că vor reveni în număr și mai mare în stradă.

