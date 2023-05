Proteste în Serbia, după cele două atacuri armate. Mii de oameni au manifestat împotriva violenţei/ video

Manifestanţii s-au adunat în faţa Parlamentului, în centrul Belgradului, la apelul mai multor partide de opoziţie de dreapta şi de stânga, având ca slogan "Serbia împotriva violenţei".



"Suntem aici pentru că nu mai putem aştepta. Am aşteptat prea mult, am tăcut prea mult, am întors capul prea mult timp", a afirmat, în faţa mulţimii, Marina Vidojevic, profesoară la o şcoală primară.



"Dorim şcoli, străzi, sate şi oraşe sigure pentru toţi copiii", a adăugat ea, înainte ca manifestanţii să se îndrepte spre sediului guvernului.



Într-o atmosferă de profundă tristeţe şi furie, mii de cetăţeni şi-au luat rămas bun sâmbătă de la victimele celor două atacuri armate comise săptămâna trecută în Serbia, soldate cu 17 morţi şi 21 de răniţi, notează EFE.

Ministrul Educației din Serbia a demisionat

Ministrul Branko Ruzic și-a dat demisia după tragedia care a avut loc în urmă cu trei zile în Serbia.

Ministrul sârb al educaţiei, Branko Ruzic, a demisionat duminică după masacrul comis în cursul săptămânii într-o şcoală primară în care opt elevi şi un agent de pază au fost ucişi, pe fondul emoţiei provocate de acest atac şi de un alt incident similar produs în ziua următoare, conform Agerpres.



Serbia se află în stare de şoc şi în doliu în urma acestor două atacuri armate: masacrul dintr-o şcoală din capitală miercuri şi un măcel în afara oraşului joi, în cursul căruia au fost ucise opt persoane. Suspecţii în ambele cazuri - un băiat de 13 ani şi respectiv un tânăr de 20 - se află în custodia poliţiei.

Partidele de opoziţie, care reproşează guvernului condus de premierul Anna Brnabic că nu a împiedicat cele două atacuri armate au cerut susţinătorilor lor să participe la un marş antiguvernamental luni seara la Belgrad. Opoziţia a cerut între altele demisia lui Branko Ruzic.



"În calitate de persoană responsabilă şi bine crescută, în calitate de profesionist în îndeplinirea tuturor atribuţiilor publice până în prezent şi în calitate de părinte şi cetăţean al Serbiei, am luat decizia raţională de a demsiona", a declarat Ruzic în scrisoarea de demisie adresată premierului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News