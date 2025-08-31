Proiect unic în Capitală. Daniel Băluță, bilanț după primul an de activitate

Într-o postare pe Facebook, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 din Capitală, a făcut bilanțul primului an scurs de la inaugurarea Patinoarului Berceni Arena, timp în care aproximativ 1.000 de copii din București au învățat să patineze.

„Un an de la deschiderea Patinoarului Berceni Arena. Un an de când sporturile pe gheață au renăscut în Capitală, un an de la momentul în care nume importante ale sportului românesc au fost alături de noi în acest proiect, deocamdată unic în București.

Este, totodată, un an în care circa 1.000 de copii din Capitală au învățat să patineze în cadrul programului „Creștem Campioni”. Și unul în care echipele de hochei ale Bucureștiului și patinatorii profesioniști au renunțat la pribegia prin mall-uri sau prin alte orașe ale țării pentru a se antrena sau pentru a-și duce confruntările sportive.

Și da, a fost un an în care și noi, spectatorii (peste 5.000 la număr), am putut urmări spectacole, meciuri și demonstrații de virtuozitate pe gheață live, în tribunele patinoarului, și nu doar la televizor. În plus, cei cărora le place să patineze (aproape 50.000 de intrări pe gheață) au avut acces la patinoar pentru orele de agrement, gratuite.

Începe un nou sezon. Sperăm că mai bun! Cert este că suntem pregătiți. Arena funcționează, deja, la parametri optimi, suprafața de gheață a fost refăcută, așa că nu rămâne nimic altceva decât să ne revedem, în fiecare weekend, la Patinoarul Berceni Arena.

PS: În septembrie, va începe noua sesiune de înscrieri pentru programul „Creștem Campioni”. Și campionatul național de hochei. În ianuarie 2026 însă, ne facem debutul și în plan internațional, pentru că aici, la Berceni Arena, va fi găzduit Campionatul Mondial Under 20 (Divizia II/A)“, a scris Daniel Băluță.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News