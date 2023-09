Proiect pentru protejarea copiilor de pericolele din mediul online: Accesul minorilor sub 16 ani în social media, doar cu acordul explicit al părinţilor

"Organizaţia Femeilor Liberale, a cărei preşedintă sunt, lansează în dezbatere şi consultare publică un proiect de iniţiativă legislativă prin care dorim protejarea copiilor de pericolele din mediul online, îndeosebi cele de pe platformele de socializare. Propunerea #OFL este aceea ca accesul minorilor sub 16 ani în social media să aibă loc doar în baza unui acord explicit exprimat de către părinţi. În felul acesta, vrem să le oferim părinţilor un instrument prin care să aibă ei puterea de a stabili ce au şi ce nu au voie să facă propriii copii în spaţiul online.

Denumită "Protejăm viitorul”, campania vrea să încurajeze un dialog cu toţi factorii de decizie sau grupurile interesate: părinţi, profesori, copii, societate civilă, psihologi şi medici, firmele din big tech, dar şi instituţii ale statului sau decidenţi politici. Nu ne dorim o lege promovată pe repede înainte, ci o dezbatere reală pentru a găsi cele mai bune soluţii.

O asemenea legislaţie, în concordanţă cu ce se întâmplă în alte state cu democraţii consolidate (SUA, Franţa, Marea Britanie sau Germania), vizează contracararea pandemiei de tulburări psihologice generată de supraexpunerea la ecrane, descurajarea teribilismului din spaţiul online şi stoparea unor fenomene infracţionale. Accesând link-ul următor, puteţi vedea forma de iniţiativă legislativă, argumentele, puteţi semna în favoarea proiectului sau puteţi face propuneri de modificare: campanii.pnl.ro/protejam-copiii-online", a scris Nicoleta Pauliuc pe Facebook.

Românii consideră folosirea tehnologiei și a internetului în exces cel mai mare pericol pentru copii

"Românii consideră că principalele pericole la care sunt expuşi copiii sunt cauzate de faptul că viaţa acestora se mută tot mai mult în mediul online. Aşadar, aspectele ce ţin de utilizarea tehnologiei, cum ar fi excesul de ecrane - TV, telefon, tabletă etc. (59%), expunerea în mediul online (52%) sau violenţa din mass-media (43%) sunt urmate de siguranţa fizică - accidente, răniri etc. (40%). Raportându-ne la atitudinile părinţilor, observăm că în preadolescenţă (6-12 ani) şi adolescenţă (13-18 ani) pericolul de a cădea pradă dependenţei de mediul virtual şi ecrane este semnificativ mai mare, pe când în cazul copiilor sub 5 ani siguranţa fizică înregistrează valori semnificativ mai mari", arată unu studiu realizat de o companie de cercetare de piaţă.

