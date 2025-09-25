Proiect crucial pentru tinerii stagiari. Propunerile Georgianei Teodorescu, la vot în plenul Parlamentului European

Stagiarii nu sunt salariați și trebuie să poată face practică profesională în același timp cu studiile, iar întreprinderile mici și mijlocii nu trebuie descurajate de birocrație excesivă în procesul de recrutare pentru stagii.

Acestea sunt câteva dintre propunerile vicepreședintei Comisiei pentru Ocuparea forței de muncă și Afaceri sociale (EMPL) a Parlamentului European, Georgiana Teodorescu (AUR-ECR) votate săptămâna aceasta la Bruxelles.

Proiectul legislativ care încadrează mai strict condițiile de stagiu pentru tineri a trecut de comisia de specialitate a legislativului european.

Urmează votul în plenul PE

Urmează votul în plen, apoi negocierile cu statele membre. În dezbaterile din EMPL, Georgiana Teodorescu a pledat pentru simplificare birocratică, pragmatism în abordarea administrativă, insistând în același timp asupra importanței unei protecții sporite pentru tinerii stagiari.

“Deși un cadru legislativ strict reduce apariția abuzurilor la care tinerii aflați într-un “traineeship” ar putea fi supuși, viitoarea legislație europeană nu trebuie să ridice “ziduri” birocratice și administrative noi nici pentru mediul public, nici pentru cel privat”, a precizat eurodeputata AUR.

Propunerile Georgianei Teodorescu simplifică și clarifică aspecte legate de procesul de desfășurare a acestor perioade de practică, dar și de rolul pe care trebuie să îl aibă un stagiar în carul unei companii sau al unei instituții publice.

Amendamentele depuse de Georgiana Teodorescu

“Prin amendamentele pe care le-am depus, am vrut să mă asigur că întreprinderile mici și mijlocii au parte de un proces simplificat de reglementare a modului în care își desfășoară aceste programe de practică, dar și că activitatea unui tânăr aflat în stagiu nu este confundată cu cea a unui angajat cu normă întreagă.

Este, de asemenea, foarte important ca aceste programe să aibă un grad ridicat de flexibilitate, inclusiv cu participare online, astfel încât tinerii beneficiari să își poata urma și studiile, fără a fi obligați să aleagă între job și scoală.

Mai este imperativ ca institutiile statului să aibă o viziune clară asupra numărului programelor în curs, al companiilor care le oferă, precum și asupra numărului beneficiarilor”, a explicat eurodeputata AUR care nu și-a ascuns bucuria față de faptul că ceilalți colegi din comisia de specialitate au votat în favoarea propunerilor sale.

La nivel european se încearcă de mai mulți ani să se reglementeze mai strict condițiile perioadelor de practică, să se elimine stagiile fără plată și să se contureze clar profilul tinerilor stagiari aflați în procesul de acumulare a unei minime experiențe profesionale care să le deschidă drumul spre un prim loc de muncă.

Cum se aplică noile reguli

Potrivit textului adoptat de eurodeputații EMPL, stagiile trebuie să fie limitate în timp și să servească drept o punte între educație și angajare profesională.

Noile reguli se aplică tuturor perioadelor de practică, exceptându-le pe cele obligatorii pentru obținerea de credite academice sau ucenicii.

Ce trebuie să conțină un acord scris primit de stagiari

Propunerile impun ca toți stagiarii să primească un acord scris care să detalieze remunerația, sarcinile, obiectivele de învățare, drepturile și obligațiile lor. Stagiile nu ar trebui să depășească șase luni decât cu o justificare validă. Stagiarii trebuie, de asemenea, să aibă acces la protecție socială, asigurări de sănătate, indemnizații de șomaj și contribuții la pensii.