Produsele organice pentru păr. Nicoleta Chertif, beauty influencer, te va convinge să le alegi, iată de ce / video

Nicoleta Chertif, beauty influencer și pionier în promovarea produselor organice a pornit ca hairstylist în Italia, iar acum distribuie produse organice în multe saloane din România.

„Am plecat în Italia să descopăr o altă lume și acolo am reușit să învăț această meserie. Am lăsat meseria de bază, pentru că eu am profesat ca învățătoare. Am ajuns în Italia și am avut șansa să profesez în domeniul de hairstyling. Am făcut cursuri de perfecționare în diverse academii. La întoarcerea în țară mi-am dorit să aduc pe piața din România produsul pe care eu îl iubeam în Italia. De aici a luat naștere jobul principal și anume distribuția de produse organice pentru coafor”, a povestit Nicoleta Chertif.

Totul despre produsele organice

„Am descoperit puterea naturii, am descoperit produse care aveau ingrediente bio, din agricultura organică, nu doar naturale. Natural este un produs regăsit oriunde. Ingredientele organice sunt deja cu anumite certificări, iar produsul pe care eu l-am adus avea deja ingrediente din agricultura biodinamică. Agricultura biodinamică este una specială, cu certificări mult mai ample.

Solul este curat. De la îngrijirea solului până la recoltare se respectă anumiți parametrii. Nu avem voie cu absolut nimic. Sunt niște certificări care se obțin destul de greu. Așa mi-a venit ideea să aduc e piața din România produse de care să se bucure și femeile din țară de ceea ce eu m-am bucurat acolo și ce am descoperit acolo.

Nu a fost ușor. La noi, la momentul respectiv, trendul de produs bio nu era cunoscut în rândul saloanelor. În 2009 am revenit în țară și în ianuarie 2010 am început să pun bazele importului de produse. Nu a fost ușor. Toată lume îmi spunea să renunț. Era o provocare, dar mie îmi plac provocările. A fost destul de greu pentru că hairstylistii nu erau obișnuiți cu produse bio. Nu credeau în produsele bio. A trebuit să le demonstrăm că și un produs bio poate să fac ceea ce face și un produs clasic, că avem aceleași performanțe”, a spus Nicoleta Chertif.

Ce înseamnă produsele bio

„Produsele bio înseamnă de la culoare, styling, îngrijire, tratament de îndreptare, de ondulare. Tot ceea ce se face în mod normal într-un salon clasic îl găsim în produsele noastre. Am luptat. Am început cu câțiva stiliști care erau deschiși cu produsele bio. (...) Am făcut un seminar de prezentare. Ne-am adunat mai mulți stiliști. Am prezentat produsele, am făcut câteva demonstrații ca oamenii să poată vedea că produsul este funcțional, că putem colora părul, că rezistă culoarea, că avem tot ceea ce ne trebuie să putem înlocui o gamă tradițională din salon cu o gamă bio.

Nu au substanțe chimice. Tot ceea ce este procesat, este procesat prin chimia verde. Chimia verde este o metodă de procesare care respectă structura corpului uman: structura scalpului și structura firului de păr”, a conchis Nicoleta Chertif.

