Procurorii au găsit resturile din furtunul cu care se transfera gazul la Crevedia

În referatul întocmit de Parchetul General se arată că, din coroborarea probelor administrate până la acest moment, rezultă că incendiul şi exploziile care au avut loc la punctul de lucru neautorizat al firmei Flagas SRL din comuna Crevedia au fost cauzate, cel mai probabil, de scurgerile de gaze de la autocisternele sau cisternele depozit amplasate în curtea firmei şi de existenţa unei surse de aprindere.



"Cercetarea la faţa locului a condus la identificarea şi ridicarea din curtea imobilul a resturilor metalice ce provin de la un furtun cu inserţie metalică, distrus parţial ca urmare a incendiului, şi a resturilor metalice ale unei pompe multietajate de presiune gaz folosită pentru transvazarea gazului dintr-o cisternă în alta. De asemenea, cu ocazia examinării epavei autocisternei aflate în curte, lângă gardul dinspre stradă, s-a constatat că nu mai prezintă pe tamburul din zona de distribuţie a gazului reminiscenţe ale furtunului folosit pentru distribuţia gazului. Aceste aspecte indică faptul că, cel mai probabil, înainte de producerea incendiului şi a exploziilor, cei doi angajaţi ai firmei începuseră activităţile de transvazare GPL din autocisterna utilizată de către cel din urmă în cea utilizată de către primul, prin derularea furtunului de pe tambur şi orientarea acestuia pe sub autocisterna lui (...) spre autocisterna lui (...)", spun procurorii.



Flagas SRL a fost înfiinţată la data de 8 februarie 2008, are sediul social în municipiul Caracal, judeţul Olt, iar principalul obiect de activitate este reprezentat de "comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate" (cod CAEN 4778), iar ca obiecte secundare de activitate, printre altele, sunt şi cele de "comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate", "comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate" şi "transporturi rutiere de mărfuri".



Procurorii notează că, din legislaţia secundară, se desprinde concluzia că nu este prevăzută posibilitatea depozitării GPL-ului în autocisterne, ci exclusiv în sistem cu instalaţie monobloc tip skid, montată suprateran sau în recipiente subterane, îngropate, acoperite cu nisip, în ambele situaţii trebuind ca recipientele să fie echipate cu aparatură de măsură, control şi siguranţă care să semnalizeze o funcţionare normală iar în caz de avarie să semnalizeze corespunzător.



De asemenea, normativele nu prevăd posibilitatea efectuării încărcării/descărcării de GPL între autocisterne, ci exclusiv încărcarea recipientelor sub/supraterane, iar pompele de vehiculare GPL acţionează doar între rezervoare şi staţia de distribuţie.



Pe de altă parte, la imobilul din Crevedia nu se putea derula nicio operaţiune cu GPL (depozitare, transvazare etc), deoarece pentru respectiva locaţie nu existau avizele şi autorizaţiile instituţiilor abilitate, conform Agerpres.

