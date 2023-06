Probleme mari în Guvernul Marii Britanii. Un ministru important a demisionat şi a lansat un atac la adresa premierului Rishi Sunak

Zac Goldsmith, deţinătorul portofoliului de la Mediu, a demisionat din Guvernul Marii Britanii, condus de Rishi Sunak, şi l-a atacat pe premier. Potrivit lui Goldsmith, Marea Britanie nu mai are rolul de lider în combaterea modificărilor climatice, iar Rishi Sunak nu este interesat de problemele de mediu.

Partidul Conservator, de guvernământ, este cotat slab în sondaje înaintea alegerilor de anul viitor, iar diferendul dintre Goldsmith şi Sunak evidenţiază falia dintre susţinătorii actualului şef al guvernului şi cei care consideră că predecesorul acestuia, Boris Johnson, a fost exclus din politică în mod injust.



"Problema nu e că guvernul este ostil mediului, ci că dv., prim-ministrul nostru, pur şi simplu nu sunteţi interesat", a spus Goldsmith, care este membru al Camerei Lorzilor şi al cărui portofoliu ministerial includea Commonwealth-ul - comunitatea statelor din fostul imperiu brtianic, teritoriile de peste mări, energia, clima şi mediul, scrie Agerpres.

Cum a răspuns Sunak



"Vi s-a cerut să vă scuzaţi pentru comentariile faţă de Comisia pentru Privilegii, deoarece am considerat că erau incompatibile cu poziţia dv. de ministru al Coroanei. Aţi decis să urmaţi o direcţie diferită", a replicat Sunak.



Unii aliaţi ai lui Johnson s-au manifestat tot mai critic faţă de guvernul de la Londra, după ce fostul premier a demisionat luna aceasta din parlament. El a reacţionat astfel la un raport care a consemnat că dezinformase intenţionat legislativul despre petrecerile organizate de subordonaţii săi în timpul carantinei pentru epidemia de COVID.



Goldsmith a primit joi o mustrare din partea unei comisii parlamentare care îi criticase pe cei loiali lui Johnson pentru încercările lor de a-i intimida pe autorii raportului.



Ministrul demisionar s-a referit însă vineri la cu totul alt subiect. El a susţinut că Regatul Unit "a ieşit vizibil de pe scena mondială şi s-a retras de la conducerea în domeniul climei şi al naturii".



Săptămâna aceasta, consilierii guvernamentali pentru mediu publicaseră un raport în care afirmau că britanicii nu mai sunt lideri mondiali în combaterea modificărilor climatice şi nu fac suficiente eforturi pentru a atinge până la jumătatea secolului obiectivul de bilanţ zero al emisiilor de dioxid de carbon. Comisia pentru Modificările Climatice a subliniat şi decizia recentă de dare în exploatare a unei noi mine de cărbune şi sprijinul pentru noi capacităţi de producţie de petrol şi gaze în Regatul Unit.



Sunak a susţinut însă că "putem fi mândri de istoricul Regatului Unit ca lider mondial pentru bilanţ zero (al emisiilor de CO2 - n. red.). Facem mult mai mult decât alte ţări şi oferim progrese palpabile".



Vineri, la scurt timp după demisia lui Goldsmith, guvernul de la Londra a anunţat un nou plan, în valoare de milioane de lire sterline, pentru crerea şi refacerea unor habitate cu faună şi floră sălbatice.

