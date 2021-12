Într-o discuţie despre faptul că grupul USR din Consiliul Local votează împotriva multor proiecte importante pentru comunitate, primarul Robert Negoiţă a vorbit şi despre programul de plantare/toaletare copaci în Sectorul 3.

"Am vrut să cumpărăm nişte elevatoare pentru toaletat copacii. Am plantat foarte mulţi copaci în ultimii ani. Să vă dau cifre din toamna aceasta: am depăşit 15.000 de copaci plantaţi în acest sezon de toamnă. În toate celelalte sectoare cred că nu s-au plantat 7.000. Noi am plantat 15.000 în Sectorul 3.

Am un proiect pe care cred că o să-l implementez şi pe care-l consider util pentru societate. Mă gândesc ca fiecare cetăţean din Sectorul 3 să aibă propriul copac. Adică dacă avem 500.000 de cetăţeni, să avem 500.000 de copaci. Acel copac generează oxigenul de care eu am nevoie ca să trăiesc. Şi ne trebuie PRB-uri, aşa se numesc acele elevatoare. Am pus pe ordinea de zi a Consiliului Local să cumpărăm două sau trei PRB-uri. Normal că au votat împotrivă...

Şi noi suntem în urmă cu toaletarea. Avem solicitări de la cetăţeni, trebuie să intervenim acolo unde sunt semafoare, unde sunt indicatoare, unde lovesc maşinile, în curtea blocurilor unde oamenii solicită. Avem cereri de la asociaţiile de proprietari. (...) Acolo (n.r. – la cei care se ocupă de toaletări) avem nevoie de specialişti care sunt autorizaţi să lucreze la 10-15 metri înălţime, cu drujbă, cu hamuri, cu utilaj. Şi nu îi găseşti chiar pe stradă, mai ales că nu e o muncă uşoară. Şi aici munca în comunitate e o chestie complicată. Sunt zece cetăţeni care-ţi mulţumesc, dar ai 2-3 cetăţeni care nu doar că te ceartă, te înjură, aruncă cu chestii de la balcon, pentru că unii consideră că nu ar trebui să umblăm la copaci să-i toaletăm.

Avem această dificultate cu cetăţeni care au chestia asta: 'aţi nenorocit copacii, nu i-aţi făcut cum trebuie!', asta în condiţiile în care noi avem specialişti, oameni care asta au scris pe diplomă: inginer horticultor. Noi comunicăm permanent cu cei de la Facultatea de Horticultură, vin, ne explică cum se procedează. E adevărat că şi eu am fost revoltat la început: 'nu-i mai ciopârţiţi aşa', şi a venit decanul Facultăţii de Horticultură, un profesionist, care mi-a zis: 'domnule primar, aşa se fac, dacă vreţi să arate aşa, drumul către... e aşa'. Când îţi vine cel mai mare specialist şi-ţi explică cum trebuie făcut n-ai decât să taci din gură şi să spui: 'faceţi aşa'".

