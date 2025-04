Dorin Cojocaru, președintele APRIL - Asociația Patronală Română din Industria Laptelui, a vorbit despre evoluția industriei laptelui din România, menționând că producția anuală de lapte a scăzut de la 4,2 milioane de tone în 2005 la 3,2 milioane de tone în prezent. Totuși, potrivit acestuia, ceea ce s-a îmbunătățit este structura fermelor.

„Cum stăm, în momentul de față, în ceea ce privește toată industria laptelui din țara noastră? Cum au evoluat lucrurile în ultimele decenii?", a întrebat jurnalistul Mihai Ciobanu.

„România, la ora actuală, produce undeva la 3,2 milioane de tone de lapte pe an. Prin 2005 - eu am lucrat și în perioada de pre-aderare la Uniunea Europeană ca să le furnizăm informații celor de la Bruxelles, că noi nu aveam așa ceva - erau undeva la 4,2 milioane de tone. Deci a mai scăzut la total general, dar ce s-a schimbat în bine? Structura fermelor.

Din cele 4,2 milioane, doar 1,3 milioane de tone pe an sunt produse de fabrici. În august 2013 aveam undeva la 385 de fabrici autorizate sanitar veterinar pentru comerț intra-comunitar, cele cu ștampila ovală, și peste 800.000 de mici făbricuțe înregistrate pe Ordinul 111 din 2008, cei care vând prin piețe, tradiționalul.

A venit DG Sante într-o misiune veterinară în octombrie 2013 și 80 de fabrici au fost închise pentru că nu respectau normele de calitate ale Uniunii Europene. Până în 2015 noi am avut cotele de lapte, după aceea a fost cu derogări la lapte neconform al calității Uniunii Europene", a spus Dorin Cojocaru

„Noi, dacii liberi, avem cel mai bun lapte"

Dorin Cojocaru a explicat că preferă laptele cu un număr scăzut de germeni și celule somatice, subliniind importanța calității microbiologice a laptelui, care poate fi afectată de infecțiile mamare. Potrivit acestuia, România are 185 de fabrici de lapte autorizate sanitar-veterinar și 462 de unități înregistrate pe ordinul 111, care nu pot exporta din cauza nerespectării normelor de calitate europene.

„Noi, dacii liberi, avem cel mai bun lapte, așa spun unii, dar eu prefer laptele care are sub 100.000 de germeni, deci NTG-ul, și sub 400.000 celule somatice – celule provocate de mamitele clinice și subclinice, adică acele infecții ale glandei mamare care pot transmite anumite neconformități în produsul finit.

La ora actuală avem 185 de fabrici de lapte autorizate sanitar-veterinar și 462 înregistrate pe Ordinul 111, adică cele cu dreptunghi, nu cu ștampila ovală. Cele cu dreptunghi nu au voie să facă comerț intracomunitar, deci nu au voie să facă export pentru că nu respectă anumite norme de calitate. Când spun calitate nu mă refer la gust și miros, că acelea sunt indicatori organoleptici sau valori nutriționale. Eu mă refer la food safety – siguranța alimentară", a spus Dorin Cojocaru la DC News.

