Problemă cu irigațiile. Cîțu arată spre fermieri

Vorbind despre Planul Național de Redresare și Reziliență, Florin Cîțu a transmis, la TVR 1: „Toate proiectele pe care le-am pus în programul de guvernare vor fi făcute. Unele din PNRR, unele din fonduri europene, altele de la buget. Dar pe toate le vom lua în calcul și le vom face”.

„Și pe irigații... Eu cred că dacă noi mergem cu un proiect de irigații care respectă condițiile Comisiei Europene, Comisia Europeană nu o să spună nimic. Ideea este doar să ai proiectul construit”, a continuat Cîțu. „Trebuie să recunoaștem că în România avem o problemă cu irigațiile și am avut anul trecut an de secetă. În același timp, trebuie să recunosc că aș vrea să am mai multă responsabilitate de partea cealaltă, a fermierilor. Aș vrea să văd că-și cumpără și o asigurare și așa mai departe. Lucrurile merg mână în mână. În 2021 trebuie să învățăm să folosim și sistemele financiare pentru a ne proteja, nu doar să așteptăm să vină un plan de irigații sau bani de la buget”.