Prințul William, SPERIAT când a văzut-o pe Kate Middleton cu un bebeluș în brațe. Reacția lui e GENIALĂ

Kate Middleton și Prințul William sunt părinții a trei copii și chiar dacă el a declarat de mai multe ori că vrea să se oprească aici, pare că Ducesa de Cambridge a făcut un gest care a uimit pe toată lumea, inclusiv pe soțul ei.

Recent, Kate Middleton s-a arătat fermecată de un bebeluș, iar Prințul William a intervenit imediat.

Kate Middleton și Prințul William au făcut, joi, 20 ianuarie, o vizită la Clitheroe Community Hospital din Lancashire. Mai întâi, Ducele și Ducesa de Cambridge au făcut cunoștință cu Alfie, un cățeluș care va fi dresat pentru a deveni câine de terapie și pentru a veni astfel în sprijinul pacienților și al angajaților spitalului.

Deja fermecați de simpaticul patruped, Kate și William s-au întâlnit apoi cu Trudi și Alastair Barrie și cu fiica lor, Anastasia.

Kate Middleton a zâmbit larg și a început s-o mângâie pe micuța Anastasia, moment în care William nu s-a putut abține să nu glumească pe tema familiei sale numeroase.

"Vă rog, nu-i dați idei soției mele", i-a avertizat William pe părinții Anastasiei.

Ulterior, Kate Middleton a luat-o în brațe pe micuță, iar când a dat-o înapoi, Prințul a glumit din nou: "Nu lua bebelușul cu tine!".

Kate Middleton și prințul William au vizitat Clitheroe Community Hospital pentru a se întâlni cu personalul medical și pentru a discuta despre impactul pandemiei de coronavirus asupra activității medicilor și asistentelor.

Vizita a avut drept scop sensibilizarea publicului cu privire la problemele de sănătate mintală și cu privire la ajutorul pe care-l pot primi britanicii, în special cei din mediile defavorizate și din zonele rurale, în timpul pandemiei. Kate și William sunt foarte implicați în tot ceea ce este legat de sănătatea mintală de mai mulți ani, prin intermediul organizației lor filantropice, Royal Foundation.

